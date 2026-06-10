Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Aries este 10 de junio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Aries.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Aries está regido por Marte. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Diamante. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 10 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

No siempre encontrarás a esa persona que consideras necesaria o ideal para que te acompañe en el camino hacia la felicidad.

Salud y energía de Aries este día 10 de junio de 2026

Si estás descontento con tu vida, programa un cambio radical. No tienes que forzarte a hacer cosas que no deseas hacer.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

No sigas dormido, ahora tienes la oportunidad de competir. Mejor, haz a un lado los titubeos y las vacilaciones.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

Arieshoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo y sexualidad:cuáles son los 3 signos más pasionales en la intimidad, según la astrología

    Horóscopo y sexualidad: cuáles son los 3 signos más pasionales en la intimidad, según la astrología
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Negociaciones clave en el Senado:qué cambios prometió el Gobierno para cerrar la Ley de Propiedad Privada

Negociaciones clave en el Senado: qué cambios prometió el Gobierno para cerrar la Ley de Propiedad Privada

El PJ Nacional, partidos aliados y organizaciones sociales convocan a un masivo banderazo por “Cristina libre” en Parque Lezama

Diego Santilli convocó a los gobernadores de Neuquén y Catamarca para sumar votos pensando en la eliminación de las PASO

El Gobierno derogó resoluciones del área de comercio interior y continúa con su plan de simplificación del Estado

Economía

Se oficializó el aumento para empleadas domésticas:cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

Se oficializó el aumento para empleadas domésticas: cuánto cobrará cada categoría durante junio y julio 2026

Cuál es el megaproyecto minero de Argentina para convertirse en potencia mundial del cobre

La industria y la construcción volvieron a caer en abril 2026:cuáles fueron los sectores más afectados

Acciones, bonos y riesgo país:así operó la economía argentina este martes 9 de junio

Internacionales

Sin saberlo:usuarios de Pokémon Go capacitaron a drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos

Sin saberlo: usuarios de Pokémon Go capacitaron a drones de las fuerzas armadas de Estados Unidos

El megaproyecto ferroviario más ambicioso de Egipto:no tiene conductores, abarca más de 50 km y recorre el desierto en 60 minutos

Ver para creer:la frontera más larga que tiene Francia no está en Europa, sino en Sudamérica

Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero cerca del estrecho de Ormuz