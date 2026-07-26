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Boom de Vaca Muerta: las empresas energéticas se quedaron con más de US$ 5.300 millones en financiamiento

Un informe de la consultora RICSA reveló que las empresas del rubro colocaron más de 5.300 millones de dólares en Obligaciones Negociables entre enero y junio de 2026 impulsadas por récords de producción de petróleo y gas. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Vaca Muerta. Foto: NA.
Vaca Muerta. Foto: NA.
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El sector energético se consolidó como el gran protagonista del mercado de deuda corporativa durante el primer semestre de 2026, al captar más de la mitad del financiamiento disponible a través de Obligaciones Negociables (ON). De acuerdo con un informe elaborado por la consultora RICSA, las compañías del rubro concentraron el 55,1% de todo el volumen emitido en ONs. Esto equivale a US$ 5.307 millones sobre un total de US$ 9.632 millones colocados entre enero y junio de 2026.

Lo llamativo del liderazgo energético es que se logró con el 14% de las series emitidas. Solo 24 de las 169 colocaciones correspondieron a empresas del sector, una cifra que refleja la magnitud de los montos que demandan sus proyectos de exploración, producción y distribución, focalizados principalmente en la provincia de Neuquén.

En términos generales, el volumen total del mercado de ON creció un 8% en lo que va de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior. Sin embargo, el salto más fuerte se dio entre el primer y el segundo trimestre: el total emitido pasó de US$ 3.956 millones a US$ 5.676 millones, lo que representa un incremento del 43% en solo tres meses.

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

En el caso específico del sector energético, la aceleración fue aún más pronunciada: saltó de US$ 1.848 millones en el primer trimestre a US$ 3.459 millones en el segundo, registrando un alza del 87%. Este protagonismo responde directamente a la fase de expansión que atraviesa la cuenca de petróleo y gas no convencional Vaca Muerta, que continúa marcando récords de producción mes a mes. En mayo, el país alcanzó un máximo histórico de 903.700 barriles de petróleo por día, mientras que en junio el gas natural rozó su propio techo al llegar a los 158 millones de metros cúbicos diarios.

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Las proyecciones para el cierre del 2026 son ambiciosas: se prevé una producción anual de 54,5 millones de m³ de petróleo, un 16% más que en 2025. De concretarse estas cifras, 2026 se posicionará como el año de mayor extracción petrolera en la historia de la Argentina, superando la marca histórica de 1998.

Quiénes lideraron las emisiones y cómo se repartió el financiamiento de Vaca Muerta

Entre los principales actores del semestre se destacaron YPF, Pampa Energía, Edenor, Pluspetrol y Vista Energy. En conjunto, estas cinco firmas explicaron el 62% de todo el volumen colocado por el sector. En total, participaron 17 emisores distintos, incluyendo compañías de exploración y producción (E&P), midstream, generación y distribución eléctrica.

Además, el informe de RICSA subrayó la fuerte dolarización que caracteriza al financiamiento energético: el 99,4% de las emisiones se realizó en moneda extranjera. La cifra se ubicó muy por encima del promedio general del mercado de ONs, donde el 58% de las colocaciones fue en dólares y el 42% restante en pesos.

En cuanto al costo de financiamiento en dólares, el promedio para las empresas energéticas se ubicó en un 8,1% de Tasa Nominal Anual (TNA), un valor levemente superior al 7,3% registrado en el mismo período de 2025.

Vaca Muerta. Foto: NA

Sin embargo, detrás de esa cifra promedio se observa una brecha significativa ajustada al perfil crediticio de cada compañía más que al plazo de emisión:

  • Emisores de máxima calificación: empresas como Vista Energy y Pampa Energía colocaron deuda a más de diez años (146,1 y 139,8 meses respectivamente) pagando tasas por debajo del 8%.
  • Emisores de menor escala: compañías como Crown Point y CGC convalidaron tasas de entre el 11% y el 12% por plazos de dos a tres años.

Pese a estas diferencias, más del 60% de las emisiones del sector se concentró en una banda de entre el 8% y el 10% de TNA, rango que comienza a consolidarse como la referencia de costo de capital para el mercado energético nacional.

Vaca MuertaSector energéticoEconomía argentinaYPFPampa Energía
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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