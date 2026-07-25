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Gastón Granados anunció que los bosques de Ezeiza serán mantenidos por el municipio

El intendente Gastón Granados anunció que la Municipalidad de Ezeiza se hará cargo de la preservación y puesta en valor del emblemático predio. Con un operativo inicial de más de 300 trabajadores y maquinaria pesada, comenzaron las tareas de limpieza, desmalezado, infraestructura y modernización del alumbrado.

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El jefe comunal anunció que los bosques serán mantenidos por la Municipalidad.
El jefe comunal anunció que los bosques serán mantenidos por la Municipalidad. Foto: Captura de pantalla
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En un paso clave para poner en valor uno de los espacios verdes e históricos más emblemáticos de la zona, el intendente Gastón Granados anunció que el Municipio asumirá la responsabilidad de los trabajos de mantenimiento, preservación y mejora integral de los Bosques de Ezeiza. Con esta iniciativa, la gestión local brinda una respuesta a las demandas de los vecinos, garantizando un entorno seguro, limpio y acondicionado para que miles de familias puedan volver a disfrutar plenamente de este patrimonio natural e histórico.

Para dar inicio a las tareas de acondicionamiento, en la mañana del sábado 25 de julio se desplegó un operativo coordinado que incluyó a más de 300 personas junto con maquinaria pesada y equipamiento especializado. Entre las tareas que ya se están llevando a cabo, se destacan:

  • Limpieza integral y recolección: cuadrillas de trabajo abocadas al retiro de residuos, desmalezado y despeje de áreas verdes.
  • Mantenimiento del entorno e infraestructura: corte de pasto, reacondicionamiento de senderos, juegos infantiles, zonas de parrillas y limpieza de cauces de agua.
  • Modernización del alumbrado público: reparación e instalación de nuevas luminarias LED mediante camiones e hidroelevadores para reforzar la seguridad en el predio.
El intendente brindo´detalles acerca de las tareas que ya comenzaron a ejecutarse.

“Es un lugar emblemático y nos pone muy contentos asumir la responsabilidad de ponerlo en valor y mantenerlo durante todo el año”, destacó Granados durante la jornada de trabajo.

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