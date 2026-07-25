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“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”: más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

Un grupo de 120 empresarios, artistas y figuras reconocidas del Reino Unido firmó una carta abierta para pedir que el Gobierno aumente los impuestos a las grandes fortunas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Millonarios británicos piden pagar más de impuestos.
Millonarios británicos piden pagar más de impuestos.
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Un grupo de 120 millonarios británicos sorprendió al reclamar públicamente que el Gobierno del Reino Unido aumente los impuestos sobre las grandes fortunas. A través de una carta abierta dirigida al primer ministro, Andy Burnham, los firmantes sostuvieron que quienes poseen mayores patrimonios deben realizar un aporte más importante para financiar inversiones estratégicas y reducir la desigualdad.

La iniciativa forma parte del movimiento Patriotic Millionaires (Patriotas Millonarios), que impulsa una reforma tributaria destinada a gravar las grandes riquezas y utilizar esos recursos para fortalecer la economía y los servicios públicos.

Británicos millonarios piden pagar más por sus impuestos. Foto: Unsplash.

Inesperado reclamo de más de 100 millonarios al Gobierno británico: qué pidieron

En la carta, los empresarios, artistas, deportistas y referentes del mundo empresarial fueron contundentes: pidieron que se les cobren más impuestos.

“Como millonarios, tenemos un mensaje claro para usted, nuestro nuevo primer ministro: impónganos impuestos. Estamos orgullosos de pagarlos y estamos aquí para quedarnos”, expresaron.

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Entre los firmantes aparecen figuras reconocidas como el exfutbolista Gary Lineker, el músico Brian Eno, el guionista Richard Curtis, la escritora Val McDermid, el exdirector ejecutivo de Greggs, Ian Gregg, y el activista Gary Stevenson.

Gary Lineker es uno de los firmantes de la petición. Foto: Wikipedia.

Los impulsores de la carta sostienen que la riqueza se concentró durante demasiado tiempo en un grupo reducido de personas y que esa situación profundizó las desigualdades económicas y sociales en el Reino Unido.

Además, remarcan que el incremento impositivo no debería alcanzar a los trabajadores ni a la clase media, sino únicamente a quienes poseen grandes patrimonios cuyo crecimiento proviene principalmente de sus activos e inversiones.

Impacto en el Reino Unido: la propuesta para gravar los grandes patrimonios

La organización Patriotic Millionaires propone aplicar un impuesto del 2% anual sobre las fortunas superiores a los 10 millones de libras esterlinas, equivalentes a unos 13 millones de dólares.

Según los impulsores de la iniciativa, la medida permitiría recaudar miles de millones de libras sin afectar el consumo ni la actividad económica cotidiana.

Los firmantes también aseguran que existe un amplio respaldo entre las personas con mayor patrimonio. De acuerdo con una encuesta citada en la carta, el 75% de los millonarios británicos apoyaría una mayor carga tributaria sobre las grandes fortunas, mientras que el 88% manifestó sentirse orgulloso de vivir en el Reino Unido.

Por el momento, el Gobierno evitó anticipar si analizará la propuesta. Desde el Tesoro señalaron que cualquier modificación tributaria será evaluada en el marco de la presentación del próximo presupuesto nacional.

En qué sectores sugieren invertir la recaudación del nuevo impuesto

Los millonarios sostienen que el dinero recaudado debería destinarse a áreas consideradas prioritarias para el desarrollo del país.

Entre ellas mencionan el fortalecimiento del sistema de salud, la educación pública, los servicios sociales y la creación de empleos sostenibles, además de inversiones que permitan reducir la desigualdad económica.

Bandera Reino Unido. Foto: Unsplash.
La propuesta debe ser aprobada por el gobierno del Reino Unido. Foto: Unsplash.

“Nuestra riqueza es el arma secreta de nuestro país”, afirmaron en el documento, al tiempo que señalaron que existe un enorme capital privado que podría utilizarse para impulsar el crecimiento del Reino Unido.

La carta concluye con un pedido directo al Gobierno: que avance con una mayor tributación sobre los superricos como una forma de contribuir al bienestar colectivo y garantizar un desarrollo económico más equilibrado para las próximas generaciones.

Reino UnidoImpuestosRiqueza
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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