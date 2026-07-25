Quién es Gero Arias, el ganador argentino de “La Velada del Año”: el accidente que provocó la pérdida de sus dos dedos y marcó su carrera

Quién es Gero Arias, el influencer argentino que ganó "La Velada del Año". Foto: Instagram Gero Arias

Después de la derrota de Gastón Edul ante Edu Aguirre en uno de los primeros enfrentamientos de “La Velada del Año”, el argentino Gero Arias venció al youtuber español ViruZz e hizo historia en la competencia de boxeo creada por el streamer Ibai Llanos. Se trata de una victoria marcada por un trágico accidente que sufrió en marzo de 2025 del que pudo recuperarse y superarse así mismo.

Antes de la competencia, Gero contó cómo vivió todo el proceso de preparación para el torneo en España. “Muy feliz con todos los aprendizajes, el crecimiento de esta etapa. Aprendí que en la vida más no es mejor. Mejor es mejor. Y la importancia de buscar un equilibrio”, escribió y, además, agradeció a todos los que “formaron parte” de esta experiencia.

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Gero Arias: quién es, qué contenido hace y cuántos seguidores tiene

El influencer Gero Arias tiene 23 años y nació el 1 de abril de 2003 en Tucumán. Después de la pandemia, comenzó a crear contenido -tanto en TikTok como en Instagram- de entrenamiento, desafíos extremos y, sobre todo, ejercicios de calistenia, una disciplina deportiva que se encuentra en pleno auge. Con el correr de los meses, empezó a tener cada vez más seguidores y hoy posee una comunidad de más de 4 millones de personas.

Arias se caracteriza por sus rutinas complejas y radicales. De hecho, en uno de sus videos se propuso realizar una dominada más por cada día. Y así el 31 de diciembre de 2024 realizó 366 dominadas (ya que había sido año bisiesto) para llegar a completar 67 mil en un año, un reto que se volvió viral y lo convirtió en un referente del fitness.

Cuenta con más de 4 millones de seguidores. Foto: Instagram

La tragedia que marcó su carrera y logró superar: el relato de Gero Arias sobre su accidente escalando una montaña

Adepto a los desafíos extremos, en marzo de 2025, Gero Arias se enfocó en una aventura de escalada junto a su padre. Pero, en medio de la travesía, el influencer contó que se sujetó de una roca y perdió el equilibrio, algo que le provocó una severa caída de 10 metros hacia hacia abajo.

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Al quedar tendido en el suelo, una piedra le aplastó su mano izquierda. “En un momento pensé que no la contaba”, dijo en una entrevista con Hispa.

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Gero Arias tiene 23 años. Foto: Instagram

Sin embargo, en torno a su accidente, también se generó una gran polémica, ya que tras la caída, el joven decidió filmar cómo le habían quedado los dedos y muchos de sus seguidores pensaron que se trataba de una broma. “Lo filmé porque enseguida pienso en las redes. Pero siempre fue real”, señaló.

Su padre pudo auxiliarlo en la misma montaña y luego fue trasladado al hospital más cercano para que pudieran atenderlo de urgencia. Allí, los médicos tuvieron que practicarle la amputación parcial de las falanges distales del dedo índice y del dedo anular.

Tuvo un accidente en una montaña y perdió dos dedos. Foto: Instagram

Luego del accidente, se sometió a una cirugía de reconstrucción para poder recuperar la mayor funcionalidad posible y, meses más tarde, volvió a entrenar nuevamente. “Yo creo que ahora todo lo que haga va a tener más mérito, porque me caí y seguí, nada me frenó”, manifestó.