AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

Destacaron la tasa más baja de los aranceles estadounidenses para con Argentina. Foto: NA

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró la entrada en vigencia del nuevo esquema arancelario dispuesto por la administración del presidente Donald Trump y aseguró que la medida representa una oportunidad para fortalecer el comercio bilateral y ampliar las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad destacó que la Argentina conservará el tratamiento arancelario más favorable dentro del nuevo sistema implementado por Washington. En concreto, el país mantendrá la sobretasa del 10%, la más baja prevista en la actualización de las medidas comerciales que comenzaron a regir este viernes.

Desde AmCham señalaron que este escenario constituye un avance en la relación económica entre ambos países y remarcaron que permitirá mejorar la competitividad de numerosos productos argentinos en Estados Unidos.

Donald Trump y su anuncio de los aranceles de Estados Unidos. Foto: Reuters/Carlos Barria.

Qué beneficios obtiene la Argentina con el nuevo esquema arancelario

La cámara empresarial explicó que el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI) comenzará a aplicarse plenamente, consolidando los compromisos asumidos entre ambos gobiernos durante las negociaciones realizadas a comienzos de año.

Entre los principales beneficios sobresale que 1.675 posiciones arancelarias quedarán exentas del pago de derechos de importación, con una alícuota del 0%. A ese grupo se sumarán otras 537 posiciones adicionales que también accederán al beneficio luego de la revisión efectuada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El nuevo régimen alcanza a una amplia variedad de sectores productivos. Entre ellos figuran maquinaria industrial, equipos de transporte, dispositivos médicos, productos químicos y otros bienes industriales. Asimismo, unas 20 posiciones arancelarias adicionales, principalmente vinculadas a autopartes, pasarán a tributar un arancel reducido del 2%.

En paralelo, continuará vigente la cuota anual de exportación de 100.000 toneladas de carne bovina argentina hacia Estados Unidos, uno de los mercados de mayor valor para el sector frigorífico nacional.

No obstante, algunos productos seguirán alcanzados por gravámenes elevados. Es el caso del acero y el aluminio argentinos, que continuarán pagando un arancel del 50%, una medida que Washington mantiene por considerar estratégicas esas industrias.

Aranceles para varios productos argentinos. Foto: Unsplash.

El Gobierno mantiene una postura cauta

El pronunciamiento de AmCham llega mientras el Gobierno argentino adopta una posición más prudente respecto de la política comercial de Estados Unidos.

La actualización de este viernes restablece las condiciones arancelarias acordadas entre ambos países en febrero, cuando el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron el ARTI. Sin embargo, ese entendimiento había quedado sujeto a revisión luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegal una parte importante de los aranceles recíprocos impulsados por la administración Trump.

En ese contexto, la Casa Rosada considera que el acuerdo bilateral continúa vigente, aunque decidió postergar su envío al Congreso hasta que Washington defina el marco jurídico definitivo de su política arancelaria. La misma estrategia también alcanza al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados, pero que por el momento no figura entre las prioridades legislativas del Poder Ejecutivo.