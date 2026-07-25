Nuestras redes
Canal 26 en vivo

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina aseguró que el país conservará la sobretasa más baja del nuevo esquema arancelario impulsado por Donald Trump. Además, resaltó que miles de productos argentinos podrán ingresar al mercado estadounidense sin aranceles.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Destacaron la tasa más baja de los aranceles estadounidenses para con Argentina.
Destacaron la tasa más baja de los aranceles estadounidenses para con Argentina. Foto: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) celebró la entrada en vigencia del nuevo esquema arancelario dispuesto por la administración del presidente Donald Trump y aseguró que la medida representa una oportunidad para fortalecer el comercio bilateral y ampliar las exportaciones argentinas hacia el mercado estadounidense.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la entidad destacó que la Argentina conservará el tratamiento arancelario más favorable dentro del nuevo sistema implementado por Washington. En concreto, el país mantendrá la sobretasa del 10%, la más baja prevista en la actualización de las medidas comerciales que comenzaron a regir este viernes.

Desde AmCham señalaron que este escenario constituye un avance en la relación económica entre ambos países y remarcaron que permitirá mejorar la competitividad de numerosos productos argentinos en Estados Unidos.

Donald Trump. Foto: REUTERS/Leah Millis.
Donald Trump y su anuncio de los aranceles de Estados Unidos. Foto: Reuters/Carlos Barria.

Qué beneficios obtiene la Argentina con el nuevo esquema arancelario

La cámara empresarial explicó que el Acuerdo de Reciprocidad Comercial (ARTI) comenzará a aplicarse plenamente, consolidando los compromisos asumidos entre ambos gobiernos durante las negociaciones realizadas a comienzos de año.

Contenido Recomendado

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo: qué productos se benefician

Entre los principales beneficios sobresale que 1.675 posiciones arancelarias quedarán exentas del pago de derechos de importación, con una alícuota del 0%. A ese grupo se sumarán otras 537 posiciones adicionales que también accederán al beneficio luego de la revisión efectuada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

El nuevo régimen alcanza a una amplia variedad de sectores productivos. Entre ellos figuran maquinaria industrial, equipos de transporte, dispositivos médicos, productos químicos y otros bienes industriales. Asimismo, unas 20 posiciones arancelarias adicionales, principalmente vinculadas a autopartes, pasarán a tributar un arancel reducido del 2%.

En paralelo, continuará vigente la cuota anual de exportación de 100.000 toneladas de carne bovina argentina hacia Estados Unidos, uno de los mercados de mayor valor para el sector frigorífico nacional.

No obstante, algunos productos seguirán alcanzados por gravámenes elevados. Es el caso del acero y el aluminio argentinos, que continuarán pagando un arancel del 50%, una medida que Washington mantiene por considerar estratégicas esas industrias.

Aranceles; barco; industria; naval; comercio; exportación; importación. Foto: Unsplash.
Aranceles para varios productos argentinos. Foto: Unsplash.

El Gobierno mantiene una postura cauta

El pronunciamiento de AmCham llega mientras el Gobierno argentino adopta una posición más prudente respecto de la política comercial de Estados Unidos.

La actualización de este viernes restablece las condiciones arancelarias acordadas entre ambos países en febrero, cuando el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Pablo Quirno, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, firmaron el ARTI. Sin embargo, ese entendimiento había quedado sujeto a revisión luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarara ilegal una parte importante de los aranceles recíprocos impulsados por la administración Trump.

En ese contexto, la Casa Rosada considera que el acuerdo bilateral continúa vigente, aunque decidió postergar su envío al Congreso hasta que Washington defina el marco jurídico definitivo de su política arancelaria. La misma estrategia también alcanza al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que ya cuenta con dictamen favorable en Diputados, pero que por el momento no figura entre las prioridades legislativas del Poder Ejecutivo.

ArancelesEstados UnidosArgentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

    Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

  2. ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026:cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

    ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

  3. Compras de dólares del Banco Central:superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

    Compras de dólares del Banco Central: superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

  4. ANSES paga este viernes 24 de julio:quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

    ANSES paga este viernes 24 de julio: quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

  5. Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

    Préstamos personales de $20 millones: qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei en Brasil:cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

Javier Milei en Brasil: cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes:el origen del conflicto y las repercusiones

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Economía

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

Cuentas sueldo en dólares:qué cambia para empleados, bancos y empresas

ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026:aumento, bono y calendario de pagos

Malvinas:avanzan las obras de un proyecto petrolero declarado ilegal por la Argentina

Internacionales

Violencia en Uruguay:un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Violencia en Uruguay: un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Reino Unido y Alemania unen fuerzas:el plan militar de 35.000 millones de euros para desarrollar un misil que supere a Rusia

Estados Unidos prueba un F-16 con inteligencia artificial:así funciona el programa VENOM que revolucionará la aviación militar

Víctima de “catfishing” por 10 años:el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Publicidad