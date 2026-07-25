Violencia en Uruguay: un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Ajuste de cuentas narco en Uruguay. Foto: x

Un niño de 12 años que había ido a las picadas clandestinas de motos en la rambla costanera de Montevideo fue asesinado de un disparo en un nuevo ajuste de cuentas narco en Uruguay.

El menor era integrante de la familia Puglia, una de las principales bandas narco del barrio Villa Española, en la capital del país vecino.

La primera hipótesis de los investigadores es que el crimen está directamente relacionado con el asesinato de cinco miembros de Los Suárez, por lo que se trataría de una venganza.

Esta familia también operaba en Villa Española, pero debieron mudarse ante la guerra narco que se desató en la zona.

Ajuste de cuentas narco en Uruguay. Foto: x

Además del asesinato del menor, hubo cinco heridos que también eran integrantes del mismo grupo familiar. Algunos de ellos ya fueron dados de alta y ninguno tiene riesgo de vida.

Balacera en una zona muy poblada

El violento episodio se produjo en medio de carreras clandestinas que se realizan en la zona, muy concurrida por jóvenes uruguayos en las noches.

Los atacantes arribaron en dos motos y realizaron una ráfaga de disparos que terminó con el trágico desenlace, que pudo haber sido una tragedia mayor ante la cantidad de personas que se encontraban en la zona.

La palabra del presidente uruguayo

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dio una onferencia de prensa para hablar sobre la situación de violencia que escala en el país.

Yamandú Orsi, presidente de Uruguay. Foto: Reuters.

“Pasó gente en moto y los baleó, con el tristísimo y horrendo saldo de otro menor muerto. No hace tanto tiempo una menor de 14 años en un hecho con características similares. Y ahora esto otro. También hay heridos. No se puede pensar otra que de que es horrible que nos pase esto. En América Latina esto es un hecho más normal, pero en Uruguay no estábamos acostumbrados o no era nuestro estilo”, señaló.

“Más allá de si importa o no el motivo, un menor de edad… Alguien adolescente que tiene la edad de nuestros hijos, que por tener vínculos le pase eso, es dolorosísimo”, continuó.

Consultado sobre si era necesario remover al ministro del Interior, Carlos Negro, el mandatario contestó: “Cuando había otros ministros en el gobierno anterior, yo tenía una posición y la mantengo. Cuanto más duro se hace el enfrentamiento con bandas criminales, más hay que respaldar al ministro y a la Policía Nacional”.