Reino Unido y Alemania unen fuerzas: el plan militar de 35.000 millones de euros para desarrollar un misil que supere a Rusia

Reino Unido y Alemania juntos para desarrollar un misil. Foto: U.S. Navy

La OTAN avanza en un ambicioso programa de defensa liderado por Reino Unido y Alemania para desarrollar un misil de precisión de hasta 2.000 kilómetros de alcance. El proyecto, valuado en 35.000 millones de euros, busca fortalecer la capacidad de disuasión de Europa en medio de las crecientes tensiones con Rusia.

Megaproyecto militar de 35.000 millones de euros: en qué consiste la alianza entre Reino Unido y Alemania

Reino Unido y Alemania decidieron profundizar su cooperación militar con el lanzamiento del programa Deep Precision Strike (DPS), una iniciativa destinada a desarrollar un misil de largo alcance capaz de atacar objetivos estratégicos a gran distancia.

Reino Unido y Alemania juntos para desarrollar un misil.

De acuerdo con información publicada por el diario alemán Die Welt, el proyecto fue presentado oficialmente durante la última cumbre de la OTAN en Ankara y cuenta con un presupuesto estimado de 35.000 millones de euros. La iniciativa está liderada por Reino Unido y reúne a 12 países de la Alianza Atlántica, aunque Alemania tendrá un rol clave tanto en el financiamiento como en el desarrollo.

Fuentes del sector de defensa sostienen que la colaboración combinará la capacidad económica alemana con la experiencia tecnológica británica en el diseño de sistemas de misiles de alta precisión.

Además, el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, impulsa una etapa de mayor integración con Berlín en materia de seguridad, en un contexto marcado por el incremento del gasto militar europeo tras la guerra en Ucrania.

Desarrollo de un nuevo misil: la tecnología bélica con la que buscan superar a Rusia

El objetivo del programa es crear un sistema de ataque de nueva generación capaz de alcanzar objetivos ubicados hasta a 2.000 kilómetros de distancia, permitiendo golpear infraestructura estratégica sin necesidad de acercar las fuerzas militares al frente de combate.

Actualmente, se analizan dos alternativas tecnológicas:

La primera consiste en un misil de crucero diseñado para volar a muy baja altura y evitar los sistemas de defensa antiaérea rusos .

La segunda opción contempla el desarrollo de un misil hipersónico, capaz de desplazarse a velocidades superiores a cinco veces la velocidad del sonido, reduciendo considerablemente el tiempo de reacción del adversario.

Según trascendió, una de las capacidades que tendría este armamento sería la posibilidad de atacar líneas logísticas y centros de abastecimiento situados en el interior del territorio ruso en caso de un conflicto de gran escala.

Plazos y alcance armamento: cuándo estará operativo el nuevo sistema de misiles

Los gobiernos involucrados esperan que el programa se transforme formalmente en un proyecto industrial durante el próximo año.

La meta fijada es que el nuevo misil entre en servicio en 2034, aunque desde distintos sectores consideran que el cronograma resulta demasiado extenso frente al actual escenario geopolítico.

Mientras Reino Unido busca acelerar el desarrollo, Alemania también participa en otras iniciativas europeas de armamento de largo alcance, como el programa European Long-Range Strike Approach (ELSA), encabezado por Francia.

El proyecto también enfrenta desafíos presupuestarios. Berlín flexibilizó recientemente sus reglas fiscales para financiar grandes programas militares, mientras que Londres todavía debe definir cómo alcanzará su compromiso de elevar el gasto en defensa hasta el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Reino Unido y Alemania juntos para desarrollar un misil.

Tensión con Moscú: el posicionamiento de Rusia frente al rearme de las potencias europeas

El anuncio del programa se produce en medio de un acelerado proceso de rearme de los países europeos y de una relación cada vez más tensa entre la OTAN y Rusia.

Desde Moscú rechazaron reiteradamente las acusaciones de que exista un plan para atacar Europa. El presidente Vladímir Putin afirmó en varias oportunidades que los gobiernos europeos alimentan una supuesta amenaza rusa para justificar el incremento del gasto militar y el fortalecimiento de sus capacidades de defensa.

Mientras tanto, las principales potencias de la OTAN continúan impulsando nuevos programas de armamento estratégico con el objetivo de reforzar su capacidad de disuasión y reducir la brecha tecnológica frente a Rusia, en un escenario donde la competencia militar vuelve a ocupar un lugar central en la seguridad europea.