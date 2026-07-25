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Cuentas sueldo en dólares: qué cambia para empleados, bancos y empresas

El BCRA habilitó las cuentas sueldo en dólares. Conocé cómo funcionarán, qué costos tendrán, dónde se podrá retirar efectivo y qué cambia para trabajadores y empresas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cotización del dólar.
Cotización del dólar. Foto: REUTERS
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El sistema bancario argentino suma una novedad clave para empresas y empleados: el Banco Central habilitó las cuentas sueldo en dólares estadounidenses, una herramienta que permitirá acreditar remuneraciones en moneda extranjera dentro del circuito formal. La medida fue reglamentada mediante la Comunicación “A” 8460 y adapta la operatoria bancaria a la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que incorporó la posibilidad de pagar salarios en moneda nacional o extranjera.

La decisión no implica que todos los trabajadores pasarán a cobrar en dólares de manera automática. En la práctica, se abre una alternativa para los casos en los que exista una remuneración pactada en esa divisa y el empleador cuente con los dólares necesarios para realizar la acreditación.

Qué son las cuentas sueldo en dólares

Las cuentas sueldo en dólares funcionarán como una cuenta bancaria destinada a recibir haberes laborales, pero denominada en moneda estadounidense. Hasta ahora, la normativa bancaria contemplaba principalmente las cuentas sueldo en pesos, por lo que el cambio permite que el sistema financiero tenga una vía operativa concreta para canalizar salarios dolarizados.

Cotización del dólar. Foto: via REUTERS

El punto central es que estas cuentas deberán ofrecer condiciones similares a las cuentas sueldo tradicionales. Es decir, estarán pensadas para que el trabajador pueda recibir, conservar, transferir o retirar sus haberes sin afrontar cargos básicos por el servicio, siempre dentro de los límites definidos por la normativa.

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Cuánto costará tener una cuenta sueldo en dólares

Uno de los datos más importantes para los empleados es que la cuenta sueldo en dólares no tendrá costo de apertura ni de mantenimiento por los montos vinculados a las acreditaciones laborales. Además, los bancos deberán ofrecer sin cargo las transferencias, extracciones y demás movimientos habituales hasta el monto correspondiente al salario depositado.

dólares Foto: NA

La gratuidad también alcanza a los fondos acumulados. Esto significa que, si el trabajador decide no retirar todos los dólares acreditados, podrá conservarlos en la cuenta sin un plazo máximo para extraerlos y sin que el banco cobre mantenimiento por esos importes provenientes de la relación laboral.

Dónde se podrán retirar dólares en efectivo

La operatoria con billetes tendrá una condición importante: los bancos estarán obligados a permitir depósitos y extracciones de dólares en efectivo en la sucursal donde esté radicada la cuenta. En ese punto, la disponibilidad deberá estar garantizada por la entidad financiera.

Distinto será el caso de otras sucursales, cajeros automáticos o terminales de autoservicio. En esos canales, las extracciones y depósitos en dólares dependerán de que cada banco tenga disponibilidad operativa de efectivo en moneda extranjera. Por eso, no todos los puntos de atención ofrecerán necesariamente la misma experiencia para retirar billetes.

Qué cambia para los trabajadores

Para los empleados, el principal cambio es que podrán contar con una cuenta específica para recibir el salario en dólares, sin necesidad de que esos fondos sean primero transformados a pesos. Esta opción puede resultar especialmente atractiva para trabajadores de sectores con ingresos vinculados a servicios exportables, tecnología, economía del conocimiento o actividades con referencias salariales dolarizadas.

Sin embargo, la medida no obliga al empleador a pagar en dólares ni establece qué trabajadores deben cobrar en moneda extranjera. La reglamentación habilita el mecanismo bancario, pero la implementación dependerá de cada vínculo laboral, de los acuerdos entre las partes y de la disponibilidad de divisas por parte de la empresa.

Qué cambia para las empresas

Para las compañías, la nueva normativa despeja un problema operativo. La Ley de Modernización Laboral ya había habilitado que la remuneración pudiera abonarse en moneda nacional o extranjera, pero faltaba que el sistema bancario incorporara una cuenta sueldo apta para canalizar pagos en dólares.

Con esta reglamentación, las empresas que acuerden salarios en dólares tendrán una herramienta formal para depositarlos. De todos modos, especialistas y fuentes del sector financiero advierten que el alcance inicial podría ser limitado si las compañías continúan enfrentando restricciones o dificultades para acceder a divisas en el mercado de cambios.

¿Conviene cobrar el sueldo en dólares?

La respuesta dependerá de cada caso. Cobrar en dólares puede ofrecer una cobertura frente a la volatilidad cambiaria y permitir al trabajador conservar parte de sus ingresos en una moneda de referencia internacional. Pero también hay que considerar la evolución de los precios, el tipo de cambio, los acuerdos paritarios y las necesidades de gasto cotidiano, que en Argentina siguen estando mayormente denominadas en pesos.

En este contexto, la nueva cuenta sueldo no debe leerse como una dolarización masiva e inmediata de salarios, sino como una opción adicional dentro del sistema financiero. Su impacto real dependerá de cuántas empresas decidan utilizarla, de los acuerdos laborales que se firmen y de la capacidad operativa de los bancos para ofrecer servicios en dólares de manera fluida.

DólaresSueldosBancos
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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