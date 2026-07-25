Intento de robo a Daniel Scioli: un excustodio lideró el asalto a su casa con delincuentes disfrazados de payasos

Intentaron robar la casa de Daniel Scioli. Foto: NA

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, fue víctima de un violento intento de robo en su vivienda ubicada en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre. El hecho ocurrió durante la madrugada del pasado miércoles 22 de julio, cuando un grupo de al menos cuatro delincuentes armados ingresó al predio con el rostro cubierto por máscaras de payaso y guantes, aunque no logró acceder a la casa gracias a la intervención de los custodios del funcionario.

De acuerdo con la investigación judicial, los asaltantes llegaron al lugar cerca de las 3 de la madrugada a bordo de un automóvil. Mientras uno de ellos permaneció dentro del vehículo, los otros tres descendieron y se dirigieron directamente al buzón ubicado junto al portón principal de la propiedad.

Los investigadores sostuvieron que los delincuentes conocían el sistema de ingreso, ya que allí se encontraba el botón que permitía abrir el portón de acceso. Esa información habría sido aportada por el presunto líder de la banda, un exintegrante de la Policía Bonaerense que años atrás se desempeñó como custodio de Scioli.

Daniel Scioli, Secretario de Turismo y Ambiente. Foto: Canal 26

Cómo fue el intento de robo en la casa de Daniel Scioli

Tras abrir el portón, los sospechosos ingresaron rápidamente al predio y comenzaron a caminar hacia la vivienda principal, donde el funcionario descansaba. Sin embargo, antes de que pudieran llegar a la casa, fueron detectados por los custodios que realizaban tareas de vigilancia desde un puesto de seguridad ubicado dentro de la propiedad.

Los agentes salieron inmediatamente al encuentro de los intrusos y les dieron la voz de “alto, policía”. Según la investigación, uno de los delincuentes respondió apuntando con una pistola calibre 9 milímetros hacia uno de los efectivos.

En ese momento, los sospechosos activaron nuevamente el sistema de cierre del portón, lo que terminó dejándolos encerrados dentro del predio, aunque sin posibilidad de acercarse a la vivienda principal. Tras una segunda advertencia de los custodios, los delincuentes desistieron del intento de robo, escaparon corriendo hasta el vehículo en el que habían llegado y huyeron del lugar a gran velocidad.

La investigación permitió detener a dos sospechosos tras el intento de robo a Scioli

La causa quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, quien ordenó la recolección de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad instaladas en la propiedad.

Gracias a esas imágenes y otras tareas investigativas, en apenas 16 horas fueron identificados dos de los presuntos integrantes de la banda, quienes quedaron imputados por robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

Uno de los detenidos fue identificado como Braian Orona, señalado como el líder del grupo. Se trata de un exefectivo de la Policía Bonaerense que había trabajado como custodio de Daniel Scioli hasta 2015, cuando el actual secretario nacional era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para los investigadores, ese antecedente explica el conocimiento preciso que tenía sobre los accesos, la distribución del predio y los mecanismos de seguridad de la residencia.

Daniel Scioli sufrió un intento de robo en su casa.

Continúa la búsqueda de los otros integrantes de la banda

Además de Orona, también fue detenido el propietario del automóvil utilizado para el intento de asalto. En tanto, los otros dos sospechosos ya fueron identificados y continúan siendo intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

Durante los allanamientos ordenados por la Justicia, los investigadores secuestraron prendas de vestir, guantes y las máscaras de payaso que, según las pruebas reunidas, habrían sido utilizadas durante el intento de robo que tuvo como objetivo la vivienda de Daniel Scioli. La investigación continúa para determinar si la banda participó en otros hechos similares en la zona norte del Conurbano Bonaerense.