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Horóscopo de Aries hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 21 de julio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Aries.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Aries, signo de Fuego regido por Marte, recibe hoy 21 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Lo que se presente, tanto lo bueno como lo malo, estimulará tu espíritu de lucha. Aprovecha el momento de bienestar. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

Deja atrás peleas y desacuerdos, y busca nuevas formas de contacto con tu ser amado. Aliviarás aspectos estancados en el amor.

Salud y energía de Aries este día 21 de julio de 2026

Una buena tonicidad en la zona abdominal resulta indispensable para la perfecta estática de la columna vertebral. Realiza ejercicios diarios.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

No dudes un minuto en poner toda tu creatividad, sácale todo el provecho posible a las nuevas oportunidades que se presenten.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

Arieshoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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