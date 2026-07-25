Javier Milei apuntó contra Lula Da Silva en su visita a Brasil: “No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado”

El presidente argentino se mostró con Flávio Bolsonaro y cuestionó duramente a Lula Da silva. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei volvió a cruzar duramente a su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su intervención en el acto de lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro. En su discurso, el jefe de Estado argentino calificó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) como “ladrón y presidiario” y le recriminó no haber podido visitar a Jair Bolsonaro.

Milei contrapuso la situación actual con los permisos otorgados en el pasado a dirigentes de izquierda internacional durante el encarcelamiento del propio Lula.

“No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado, cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos, el nefasto expresidente argentino, Alberto Fernández”, remarcó el mandatario argentino ante los presentes.

En el plano económico, el líder de La Libertad Avanza apuntó contra la gestión del Palacio del Planalto al sostener que sus decisiones generan desconfianza en los inversores. Según el Presidente argentino, el denominado “riesgo Lula” ya comenzó a impactar de manera negativa en las acciones y en el comportamiento de los mercados.