Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

River Plate vs. Barracas Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre River Plate y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
River Plate vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026
River Plate vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: River Plate recibe a Barracas Central por Torneo Clausura 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Estadio Mas Monumental y el pitazo inicial se escuchará a las 19:15. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

River Plate vs Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de River Plate y Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nazareno Arasa.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de River Plate y Barracas Central?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Barracas Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

River PlateBarracas CentralTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Newell`s vs. Talleres EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Newell`s vs. Talleres EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  2. Estudiantes vs. Independiente:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes vs. Independiente: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  3. Estudiantes (RC) vs. Tigre EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

    Estudiantes (RC) vs. Tigre EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

  4. River Plate vs. Barracas Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

    River Plate vs. Barracas Central: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026

  5. Con un doblete histórico de Erling Haaland, Noruega eliminó a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial 2026

    Con un doblete histórico de Erling Haaland, Noruega eliminó a Brasil y jugará los cuartos de final del Mundial 2026

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gastón Granados anunció que los bosques de Ezeiza serán mantenidos por el municipio

Gastón Granados anunció que los bosques de Ezeiza serán mantenidos por el municipio

Milei vuelve de Brasil y hablará en La Rural:las expectativas del campo sobre los proyectos de retenciones y Ley de Semillas en el Congreso

Intento de robo a Daniel Scioli:un excustodio lideró el asalto a su casa con delincuentes disfrazados de payasos

Javier Milei apuntó contra Lula Da Silva en su visita a Brasil:“No me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado”

Economía

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

AmCham destacó que los nuevos aranceles de EE.UU. favorecen a la Argentina y abren oportunidades para exportar

Cuentas sueldo en dólares:qué cambia para empleados, bancos y empresas

ANSES prepara tres cambios clave para jubilados en agosto 2026:aumento, bono y calendario de pagos

Malvinas:avanzan las obras de un proyecto petrolero declarado ilegal por la Argentina

Internacionales

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”:más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

“Nuestra riqueza es el arma secreta del país”: más de 100 millonarios ingleses piden pagar más impuestos

Violencia en Uruguay:un niño de 12 años fue asesinado a tiros en un nuevo ajuste de cuentas narco

Reino Unido y Alemania unen fuerzas:el plan militar de 35.000 millones de euros para desarrollar un misil que supere a Rusia

Estados Unidos prueba un F-16 con inteligencia artificial:así funciona el programa VENOM que revolucionará la aviación militar

Publicidad