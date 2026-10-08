Horóscopo diario: las revelaciones para Capricornio este 08 de octubre de 2026

Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 08 de octubre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Hay nuevos elementos en puerta, revisa tus opiniones sobre una cuestión importante. Si puedes, abandona las ideas preconcebidas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Si no tienes pareja, es tiempo de que salgas, conozcas gente y te des la oportunidad de que te conozcan más y mejor.

Salud y energía de Capricornio este día 08 de octubre de 2026

No hay asuntos como los propios, piénsalo hoy y no trates de intervenir en los problemas ajenos. Serás más feliz así y los que te rodean también.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Si ya tienes en mente lo que necesitas y cómo obtenerlo, actúa. Este período es favorable para progresar económicamente.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio? Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Capricornio? Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio? El número de la suerte de Capricornio es el 8.