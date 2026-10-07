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París en Vicente López: la cafetería de 1932 que parece salida de una postal francesa y es ideal para una escapada de primavera

Su arquitectura francesa y ambiente relajado lo convierten en uno de los rincones más pintorescos de la zona norte bonaerense. Entre sus principales atractivos destaca la atención cercana de sus dueños y una carta variada para todos los gustos.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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París Café Brasserie, la cafetería de 1932 que parece salida de una postal francesa.
París Café Brasserie, la cafetería de 1932 que parece salida de una postal francesa. Foto: Instagram pariscafebrasserie
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A veces no hace falta viajar miles de kilómetros para sentirse en una típica esquina parisina. A pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Vicente López, existe una cafetería con estética europea que conquista a vecinos y turistas gracias a su encantadora fachada, sus mesas al aire libre y una propuesta gastronómica para disfrutar a cualquier hora del día.

Se trata de París Café Brasserie, un clásico ubicado en la esquina de Miguel de Azcuénaga 1200, a pocas cuadras del Paseo de la Costa y del Río de la Plata. Su arquitectura de inspiración francesa y su ambiente relajado lo convierten en uno de los rincones más pintorescos de la zona norte bonaerense.

París Café Brasserie.
París Café Brasserie está ubicada en la esquina de Miguel de Azcuénaga 1200, cerca del Paseo de la Costa. Foto: Instagram pariscafebrasserie

Según cuenta el creador de la cuenta especializada Like Buenos Aires, se trata de “un clásico de clásicos” de Vicente López. Entre sus principales atractivos destaca la atención cercana de sus dueños, una carta variada y una atmósfera que invita a pasar largas horas disfrutando del lugar.

Un café con espíritu parisino a minutos de la Ciudad de Buenos Aires

La experiencia comienza desde el exterior. Sus mesas sobre la vereda, los detalles arquitectónicos de época y el movimiento de una de las esquinas más lindas de Vicente López evocan la esencia de los tradicionales cafés de París, donde la costumbre de sentarse a observar la ciudad forma parte de la experiencia.

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Además, su cercanía con el Paseo de la Costa permite complementar la visita con una caminata junto al río, una actividad especialmente atractiva durante la primavera, cuando las temperaturas agradables invitan a disfrutar del aire libre.

París Café Brasserie.
París Café Brasserie es una parada obligatoria para quienes buscan descubrir propuestas diferentes. Foto: Instagram pariscafebrasserie

La combinación entre gastronomía, naturaleza y patrimonio urbano convierte a París Café Brasserie en una parada obligada para quienes buscan descubrir propuestas diferentes sin alejarse demasiado de la Capital Federal.

Qué comer en París Café Brasserie: medialunas, brunch y postres que son un clásico

La carta ofrece opciones para cada momento del día. Desde desayunos completos y brunches hasta almuerzos, meriendas y cenas, el local cuenta con una amplia variedad de propuestas que lo transformaron en un punto de encuentro habitual para familias, grupos de amigos y parejas.

Entre las especialidades más destacadas por sus visitantes aparecen las clásicas medialunas, tortas, los croissants, cheesecakes y brownies, además de una variada oferta de cafés y bebidas. Las reseñas de los clientes también resaltan la calidad de la atención, el ambiente acogedor y la experiencia de disfrutar una comida al aire libre.

París Café Brasserie.
Entre las especialidades más destacadas aparecen las medialunas, los croissants y brownies. Foto: Instagram pariscafebrasserie

Con miles de valoraciones positivas y una identidad propia que remite a los cafés más emblemáticos de Francia, París Café Brasserie se consolidó como uno de los lugares más recomendados de Vicente López para una salida diferente. Un rincón con sabor europeo, ideal para disfrutar de una jornada completa entre buena gastronomía y las vistas del río.

Las opciones más destacadas del menú y los precios de París Café Brasserie

  • Café espresso: $4.000
  • Café con leche: $5.200
  • Café con 2 leche con 2 medialunas: $7.500
  • Medialunas de grasa o manteca: $1.800
  • Tres tostadas con queso crema y mermelada: $7.500
  • Tres medialunas, 1 infusión y 1 jugo exprimido: $8.500
  • Desayuno porteño (tres tostadas de pan de molde casero con queso crema y mermelada, 1 infusión y 1 jugo exprimido): $9.500
  • Avocado toast con huevo, 1 infusión y 1 jugo exprimido: $15.000
  • Scon dulce o salado acompañado de queso o mermelada: $5.000
  • Budín de limón: $6.000
  • Brownie con nueces sin TACC: $7.000
  • Porción de torta con o sin TACC: $9.000

Días, horarios y dirección de París Café Brasserie

  • Horarios: todos los días de 07:00 a 00:00 horas
  • Dirección: Azcuénaga 1200, Vicente López
TurismoGastronomíaCaféVicente López
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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