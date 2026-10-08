comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

El Gobierno amplió el financiamiento para créditos hipotecarios UVA con fondos del FGS de ANSES. El nuevo esquema contempla préstamos de hasta 150.000 UVA.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Créditos hipotecarios en Argentina.
Créditos hipotecarios en Argentina. Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno amplió el financiamiento para créditos hipotecarios UVA a través de un programa que utiliza fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Mientras las primeras familias que accedieron a la línea del Banco Ciudad comenzaron pagando cuotas promedio de $550.000, el nuevo esquema oficial contempla una cuota inicial de $865.098 para un préstamo equivalente a USD 80.000.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la vivienda mediante un programa de hasta $2 billones, que permite que los bancos reciban fondos del FGS mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA. Los recursos deben transformarse en nuevos préstamos hipotecarios en un plazo máximo de 90 días.

Créditos hipotecarios. Foto: Unsplash

¿Cómo son los nuevos créditos hipotecarios financiados con fondos de ANSES?

El programa establece que los préstamos podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una vivienda. El plazo mínimo será de 15 años y la tasa tendrá un máximo de UVA más 7,5% anual, mientras que el monto podrá alcanzar hasta 150.000 UVA por operación.

En la segunda licitación, realizada el 6 de octubre, el Banco Central adjudicó $200.000 millones a 12 bancos, sobre ofertas por $246.000 millones. Casi todo el dinero se colocó a cinco años, con una tasa de UVA más 4,79%, mientras que una parte menor se adjudicó a un año a UVA más 2,71%.

Contenido Recomendado

Nuevo crédito del Banco Nación para comprar autos:montos, cuotas, plazos y todo lo que hay que saber

Nuevo crédito del Banco Nación para comprar autos: montos, cuotas, plazos y todo lo que hay que saber

Créditos hipotecarios ANSES 2026:requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

Créditos hipotecarios ANSES 2026: requisitos, montos y el ingreso mínimo para obtener una vivienda

A diferencia de la primera subasta, los fondos podrán destinarse también a vivienda única o de ocupación permanente, ampliando el universo de potenciales beneficiarios.

La cuota que ya pagan las primeras familias

El Banco Ciudad ya concretó las primeras operaciones de su línea destinada a la compra de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según los datos difundidos por la entidad, 50 familias ya escrituraron y comenzaron con una cuota promedio de $550.000.

El monto promedio de esos préstamos fue de $84 millones, mientras que los plazos elegidos se ubicaron entre 15 y 25 años. Como la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar, ese pago supone ingresos de referencia cercanos a $2,2 millones mensuales.

La línea del Banco Ciudad ofrece una tasa fija de 6,5% TNA más ajuste UVA, financia hasta el 75% del valor de la propiedad y permite préstamos de hasta $150 millones a un máximo de 25 años.

¿Cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098?

El ejemplo oficial contempla una vivienda valuada en USD 106.667, de la cual se financia el 75%, equivalente a unos USD 80.000.

Para ese préstamo, a 25 años y con una tasa de UVA más 7% anual, la primera cuota estimada es de $865.098. Debido al límite del 25% sobre los ingresos, el grupo familiar debería demostrar un ingreso neto mensual de $3.460.391.

Además, el comprador debería aportar el 25% restante del valor de la propiedad, unos USD 26.667, sin contar los gastos de escritura, impuestos, comisión inmobiliaria y otros costos de la operación.

Créditos hipotecarios.
Créditos hipotecarios. Foto: X

Qué tener en cuenta antes de sacar un crédito hipotecario UVA

Las tasas del mercado se concentran mayormente alrededor de UVA más 7,5% anual, aunque existen propuestas más bajas y otras que superan el 10% para quienes no acreditan sus haberes.

Por eso, además de mirar la cuota inicial, es clave comparar la tasa, el porcentaje de financiación, los gastos asociados y las condiciones de precancelación. En los créditos UVA, la cuota y el capital adeudado se actualizan según la evolución de la inflación medida por el índice correspondiente.

En términos generales, los bancos financian entre 65% y 80% del valor de la vivienda, por lo que el ahorro previo continúa siendo uno de los principales requisitos para quienes buscan acceder a su primera casa.

Créditos hipotecariosANSESEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

    Crisis en la industria cárnica: un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

  2. Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

    Instalar un aire acondicionado en octubre 2026: costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

  3. ANSES:uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

    ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

  4. Superdry llega a la Argentina:qué ofrecerá la marca de ropa británica del momento y cuáles serán sus precios

    Superdry llega a la Argentina: qué ofrecerá la marca de ropa británica del momento y cuáles serán sus precios

  5. ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

    ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026: aumento, bono y fechas de cobro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

LLA busca convencer a sus aliados de frenar la sesión impulsada por la oposición sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y Presupuesto

LLA busca convencer a sus aliados de frenar la sesión impulsada por la oposición sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y Presupuesto

“Por la fuerza, nada”:el Gobierno confirmó que denunciará a los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

Créditos hipotecarios UVA:cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

Superdry llega a la Argentina:qué ofrecerá la marca de ropa británica del momento y cuáles serán sus precios

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos:las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Internacionales

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general: por qué fracasa la elección

Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso provocó una ola de protestas en España

La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

Peste neumónica en Rusia:qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo