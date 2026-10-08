Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

Créditos hipotecarios en Argentina. Foto: Freepik

El Gobierno amplió el financiamiento para créditos hipotecarios UVA a través de un programa que utiliza fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Mientras las primeras familias que accedieron a la línea del Banco Ciudad comenzaron pagando cuotas promedio de $550.000, el nuevo esquema oficial contempla una cuota inicial de $865.098 para un préstamo equivalente a USD 80.000.

La iniciativa busca ampliar el acceso a la vivienda mediante un programa de hasta $2 billones, que permite que los bancos reciban fondos del FGS mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA. Los recursos deben transformarse en nuevos préstamos hipotecarios en un plazo máximo de 90 días.

Créditos hipotecarios. Foto: Unsplash

¿Cómo son los nuevos créditos hipotecarios financiados con fondos de ANSES?

El programa establece que los préstamos podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una vivienda. El plazo mínimo será de 15 años y la tasa tendrá un máximo de UVA más 7,5% anual, mientras que el monto podrá alcanzar hasta 150.000 UVA por operación.

En la segunda licitación, realizada el 6 de octubre, el Banco Central adjudicó $200.000 millones a 12 bancos, sobre ofertas por $246.000 millones. Casi todo el dinero se colocó a cinco años, con una tasa de UVA más 4,79%, mientras que una parte menor se adjudicó a un año a UVA más 2,71%.

A diferencia de la primera subasta, los fondos podrán destinarse también a vivienda única o de ocupación permanente, ampliando el universo de potenciales beneficiarios.

La cuota que ya pagan las primeras familias

El Banco Ciudad ya concretó las primeras operaciones de su línea destinada a la compra de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según los datos difundidos por la entidad, 50 familias ya escrituraron y comenzaron con una cuota promedio de $550.000.

El monto promedio de esos préstamos fue de $84 millones, mientras que los plazos elegidos se ubicaron entre 15 y 25 años. Como la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar, ese pago supone ingresos de referencia cercanos a $2,2 millones mensuales.

La línea del Banco Ciudad ofrece una tasa fija de 6,5% TNA más ajuste UVA, financia hasta el 75% del valor de la propiedad y permite préstamos de hasta $150 millones a un máximo de 25 años.

¿Cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098?

El ejemplo oficial contempla una vivienda valuada en USD 106.667, de la cual se financia el 75%, equivalente a unos USD 80.000.

Para ese préstamo, a 25 años y con una tasa de UVA más 7% anual, la primera cuota estimada es de $865.098. Debido al límite del 25% sobre los ingresos, el grupo familiar debería demostrar un ingreso neto mensual de $3.460.391.

Además, el comprador debería aportar el 25% restante del valor de la propiedad, unos USD 26.667, sin contar los gastos de escritura, impuestos, comisión inmobiliaria y otros costos de la operación.

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Qué tener en cuenta antes de sacar un crédito hipotecario UVA

Las tasas del mercado se concentran mayormente alrededor de UVA más 7,5% anual, aunque existen propuestas más bajas y otras que superan el 10% para quienes no acreditan sus haberes.

Por eso, además de mirar la cuota inicial, es clave comparar la tasa, el porcentaje de financiación, los gastos asociados y las condiciones de precancelación. En los créditos UVA, la cuota y el capital adeudado se actualizan según la evolución de la inflación medida por el índice correspondiente.

En términos generales, los bancos financian entre 65% y 80% del valor de la vivienda, por lo que el ahorro previo continúa siendo uno de los principales requisitos para quienes buscan acceder a su primera casa.