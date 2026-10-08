Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

El Gobierno amplió el financiamiento para créditos hipotecarios UVA a través de un programa que utiliza fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES. Mientras las primeras familias que accedieron a la línea del Banco Ciudad comenzaron pagando cuotas promedio de $550.000, el nuevo esquema oficial contempla una cuota inicial de $865.098 para un préstamo equivalente a USD 80.000.
La iniciativa busca ampliar el acceso a la vivienda mediante un programa de hasta $2 billones, que permite que los bancos reciban fondos del FGS mediante depósitos a plazo fijo ajustados por UVA. Los recursos deben transformarse en nuevos préstamos hipotecarios en un plazo máximo de 90 días.
¿Cómo son los nuevos créditos hipotecarios financiados con fondos de ANSES?
El programa establece que los préstamos podrán utilizarse para comprar, construir, ampliar o refaccionar una vivienda. El plazo mínimo será de 15 años y la tasa tendrá un máximo de UVA más 7,5% anual, mientras que el monto podrá alcanzar hasta 150.000 UVA por operación.
En la segunda licitación, realizada el 6 de octubre, el Banco Central adjudicó $200.000 millones a 12 bancos, sobre ofertas por $246.000 millones. Casi todo el dinero se colocó a cinco años, con una tasa de UVA más 4,79%, mientras que una parte menor se adjudicó a un año a UVA más 2,71%.
A diferencia de la primera subasta, los fondos podrán destinarse también a vivienda única o de ocupación permanente, ampliando el universo de potenciales beneficiarios.
La cuota que ya pagan las primeras familias
El Banco Ciudad ya concretó las primeras operaciones de su línea destinada a la compra de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Según los datos difundidos por la entidad, 50 familias ya escrituraron y comenzaron con una cuota promedio de $550.000.
El monto promedio de esos préstamos fue de $84 millones, mientras que los plazos elegidos se ubicaron entre 15 y 25 años. Como la cuota no puede superar el 25% de los ingresos netos del grupo familiar, ese pago supone ingresos de referencia cercanos a $2,2 millones mensuales.
La línea del Banco Ciudad ofrece una tasa fija de 6,5% TNA más ajuste UVA, financia hasta el 75% del valor de la propiedad y permite préstamos de hasta $150 millones a un máximo de 25 años.
¿Cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098?
El ejemplo oficial contempla una vivienda valuada en USD 106.667, de la cual se financia el 75%, equivalente a unos USD 80.000.
Para ese préstamo, a 25 años y con una tasa de UVA más 7% anual, la primera cuota estimada es de $865.098. Debido al límite del 25% sobre los ingresos, el grupo familiar debería demostrar un ingreso neto mensual de $3.460.391.
Además, el comprador debería aportar el 25% restante del valor de la propiedad, unos USD 26.667, sin contar los gastos de escritura, impuestos, comisión inmobiliaria y otros costos de la operación.
Qué tener en cuenta antes de sacar un crédito hipotecario UVA
Las tasas del mercado se concentran mayormente alrededor de UVA más 7,5% anual, aunque existen propuestas más bajas y otras que superan el 10% para quienes no acreditan sus haberes.
Por eso, además de mirar la cuota inicial, es clave comparar la tasa, el porcentaje de financiación, los gastos asociados y las condiciones de precancelación. En los créditos UVA, la cuota y el capital adeudado se actualizan según la evolución de la inflación medida por el índice correspondiente.
En términos generales, los bancos financian entre 65% y 80% del valor de la vivienda, por lo que el ahorro previo continúa siendo uno de los principales requisitos para quienes buscan acceder a su primera casa.