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Los veterinarios coinciden sobre el Galgo: “Son perros sensibles, afectuosos y generalmente tranquilos, capaces de adaptarse a la convivencia familiar”

Especialistas destacaron que se trata de una raza que necesita calma y cuidados especiales. Por eso, la vida hogareña puede ofrecerles un entorno adecuado siempre que dispongan de ejercicio, descanso y seguridad.

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Los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales.
Los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales. Foto: Pinterest
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Aunque históricamente el galgo estuvo asociado con la velocidad y las competencias, sus características domésticas muestran una faceta muy diferente. Se trata de perros sensibles, afectuosos y generalmente tranquilos, capaces de adaptarse a la convivencia familiar.

Una vez cubiertas sus necesidades físicas y emocionales, muchos ejemplares pasan buena parte del día descansando. Por eso, la vida hogareña puede ofrecerles un entorno adecuado siempre que dispongan de ejercicio, descanso y seguridad.

los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales
los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales Foto: Pinterest

Además, cada animal presenta una personalidad propia y puede tener experiencias previas que condicionen su comportamiento. En consecuencia, la adaptación debe respetar sus tiempos y evitar situaciones que puedan generar miedo o estrés.

los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales
Muchos ejemplares pasan buena parte del día descansando Foto: Pinterest

Un ambiente sereno para una raza especialmente sensible

Los galgos pueden reaccionar con sensibilidad frente a ruidos fuertes, cambios repentinos y ambientes demasiado estimulantes. Por ese motivo, contar con un espacio propio dentro del hogar favorece su sensación de seguridad.

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Una cama ubicada en un sector tranquilo permite que el animal pueda retirarse cuando necesite descansar o reducir estímulos. Esta medida resulta especialmente importante durante tormentas, celebraciones o episodios con fuegos artificiales.

los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales
Un ambiente sereno para una raza especialmente sensible Foto: Pinterest

Asimismo, el refugio debe ser respetado por toda la familia. Obligar al perro a permanecer en situaciones que le generan temor puede aumentar su estrés, mientras que ofrecerle una alternativa segura facilita una adaptación progresiva.

Ejercicio, descanso y cuidados cotidianos

La velocidad característica de la raza no significa que necesite correr durante largas jornadas. Caminatas, juegos, trotes moderados y períodos controlados de actividad pueden cubrir sus necesidades cuando se realizan en espacios seguros.

Después del ejercicio, el descanso adquiere un papel central. Mantener un equilibrio entre actividad y recuperación permite evitar sobreesfuerzos y favorece el bienestar físico y emocional del animal.

Por otra parte, el cuidado debe contemplar su sensibilidad y su adaptación gradual. El entrenamiento basado en recompensas, la socialización progresiva y las rutinas previsibles ayudan a construir confianza y fortalecer el vínculo con las personas.

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