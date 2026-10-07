Los veterinarios coinciden sobre el Galgo: “Son perros sensibles, afectuosos y generalmente tranquilos, capaces de adaptarse a la convivencia familiar”

Los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales. Foto: Pinterest

Aunque históricamente el galgo estuvo asociado con la velocidad y las competencias, sus características domésticas muestran una faceta muy diferente. Se trata de perros sensibles, afectuosos y generalmente tranquilos, capaces de adaptarse a la convivencia familiar.

Una vez cubiertas sus necesidades físicas y emocionales, muchos ejemplares pasan buena parte del día descansando. Por eso, la vida hogareña puede ofrecerles un entorno adecuado siempre que dispongan de ejercicio, descanso y seguridad.

los veterinarios coinciden en que es una raza sensible que necesita calma y cuidados especiales Foto: Pinterest

Además, cada animal presenta una personalidad propia y puede tener experiencias previas que condicionen su comportamiento. En consecuencia, la adaptación debe respetar sus tiempos y evitar situaciones que puedan generar miedo o estrés.

Muchos ejemplares pasan buena parte del día descansando Foto: Pinterest

Un ambiente sereno para una raza especialmente sensible

Los galgos pueden reaccionar con sensibilidad frente a ruidos fuertes, cambios repentinos y ambientes demasiado estimulantes. Por ese motivo, contar con un espacio propio dentro del hogar favorece su sensación de seguridad.

Una cama ubicada en un sector tranquilo permite que el animal pueda retirarse cuando necesite descansar o reducir estímulos. Esta medida resulta especialmente importante durante tormentas, celebraciones o episodios con fuegos artificiales.

Un ambiente sereno para una raza especialmente sensible Foto: Pinterest

Asimismo, el refugio debe ser respetado por toda la familia. Obligar al perro a permanecer en situaciones que le generan temor puede aumentar su estrés, mientras que ofrecerle una alternativa segura facilita una adaptación progresiva.

Ejercicio, descanso y cuidados cotidianos

La velocidad característica de la raza no significa que necesite correr durante largas jornadas. Caminatas, juegos, trotes moderados y períodos controlados de actividad pueden cubrir sus necesidades cuando se realizan en espacios seguros.

Después del ejercicio, el descanso adquiere un papel central. Mantener un equilibrio entre actividad y recuperación permite evitar sobreesfuerzos y favorece el bienestar físico y emocional del animal.

Por otra parte, el cuidado debe contemplar su sensibilidad y su adaptación gradual. El entrenamiento basado en recompensas, la socialización progresiva y las rutinas previsibles ayudan a construir confianza y fortalecer el vínculo con las personas.