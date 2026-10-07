Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales: “Buen viaje”

Piero junto a Eduardo Valdés en Café las palabras. Foto: Captura de video.

Eduardo Valdés despidió, a través de sus redes sociales, a Piero, quien falleció este miércoles a las 81 años.

Con un video del programa emitido por Canal 26, Café las Palabras, el diputado nacional posteó en su cuenta de X un sentido homenaje al recordado artista.

“¡Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo siempre Pierón! Ojalá...con amor ¡Buen viaje Piero! Les comparto esta linda mesa de Café las Palabras que compartimos con Piero cantando ‘Las cosas que pasan’ junto a Jorge Schussheim", compartió el legislador.

Además, Valdés compartió el link para ver el programa de Canal 26 y revivir una histórico momento con uno de los artistas más importantes de la historia de nuestra música.

El adiós a Piero

Piero murió este miércoles a los 81 años dejando una huella imborrable en la música popular y marcando a varias generaciones; fue autor de clásicos como “Mi viejo” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.

El artista había atravesado problemas de salud durante el último año y, según se supo en las últimas horas, permanecía internado en el Hospital Italiano. Además, en 2023, el músico ítalo-argentino debió ser internado de urgencia en Ecuador a causa de una infección respiratoria.

Murió Piero, el cantante de “Mi viejo” y referente de la canción popular. Foto: @pierocantautor

Nacido en Italia en 1945, llegó a Argentina junto a su familia cuando tenía sólo tres años y desarrolló la mayor parte de su carrera artística en nuestro país.

A lo largo de su trayectoria, supo construir un repertorio ligado a la canción popular y de contenido social, con temas como “Mi viejo”, “Coplas de mi país”, “Pedro nadie”, “Llegando llegaste” y “Para el pueblo lo que es del pueblo”.