Murió el sol: el SMN anticipa varios días grises en Buenos Aires y revela cuándo desaparecerán las lluvias

Niebla en Buenos Aires. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días con cielo mayormente nublado, lluvias y temperaturas frescas para Buenos Aires en una continuidad del tiempo inestable que se registra durante esta semana. Según el pronóstico, el sol recién volvería a aparecer con mayor claridad el domingo 11 después de varias jornadas grises.

Para este jueves 8 de octubre, el organismo prevé lluvias aisladas durante la madrugada, mientras que por la mañana el cielo permanecerá nublado y la temperatura mínima será de 14°C. Durante la tarde podrían registrarse lloviznas, con una máxima de 18°C, mientras que hacia la noche volverían las condiciones de cielo nublado.

Además de las precipitaciones, el jueves estará marcado por el viento del sur y sudeste, con velocidades de entre 13 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Día nublado en Buenos Aires Foto: Unsplash

Cómo seguirá el tiempo durante los próximos días

El panorama meteorológico se mantendrá mayormente gris durante el viernes y el sábado. Para el viernes 9, el SMN pronostica una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 17°C, mientras que el sábado 10 los registros se ubicarían entre los 12°C y 18°C.

En cambio, el domingo 11 comenzaría a cambiar el escenario: la temperatura oscilará entre 13°C y 19°C y de acuerdo con el pronóstico extendido, sería la jornada en la que finalmente podría volver a aparecer el sol después de varios días de nubosidad y precipitaciones.

Estudiantes, familias y turistas pasearon por los bosques de Palermo en el Día de la Primavera Foto: NA

La mejora continuaría durante el comienzo de la próxima semana, aunque sin un marcado ascenso de las temperaturas. El lunes se esperan 13°C de mínima y 18°C de máxima, mientras que el martes los valores subirían levemente, con una mínima de 14°C y una máxima de 20°C.

De esta manera, quienes esperan el regreso de las jornadas más luminosas todavía tendrán que esperar algunos días: el domingo aparece como el primer día del fin de semana con condiciones más favorables y el regreso del sol, según el pronóstico extendido del SMN.