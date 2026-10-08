comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Superdry llega a la Argentina: qué ofrecerá la marca de ropa británica del momento y cuáles serán sus precios

La marca de ropa de Inglaterra desembarca en territorio nacional el próximo jueves 8 de octubre con un local en el shopping Unicenter de Martínez. Además, tienen previsto la apertura de más sucursales.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Superdry llega a Unicenter: qué prendas ofrecerá en su primer local en el país.
Superdry llega a Unicenter: qué prendas ofrecerá en su primer local en el país. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En las últimas semanas, se ha confirmado la llegada de diferentes marcas de ropa extranjeras a la Argentina. Por ejemplo, Mango, oriunda de España, ya abrió un local en nuestro país en el Alto Palermo. Asimismo, para el 2027, está previsto que H&M de Suecia también se instale en territorio nacional en ese mismo centro comercial.

El mismo destino corre Superdry & CO, la marca británica que abrirá su primer franquicia este jueves 8 de octubre en Unicenter, el shopping ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.

La empresa surgió en la ciudad de Cheltenham, en Inglaterra en el año 2003. Sus prendas tienen un estilo muy personal y ya es una marca registrada en el país europeo: combina un toque del diseño vintage de Estados Unidos, el arte gráfico japonés y incluso la sastrería británica.

La llegada de la marca Superdry a la Argentina

El acuerdo con la marca británica se llevó a cabo el pasado noviembre de 2025 con la compañía argentina Tango Fabric con una inversión de más de 40 millones de dólares.

Contenido Recomendado

La reconocida tienda de ropa usada que llegó a un importante shopping de Buenos Aires:se puede comprar y vender

La reconocida tienda de ropa usada que llegó a un importante shopping de Buenos Aires: se puede comprar y vender

Así será el nuevo mega teatro de Zona Norte:capacidad para 900 personas, tecnología de última generación y shows todo el año

Así será el nuevo mega teatro de Zona Norte: capacidad para 900 personas, tecnología de última generación y shows todo el año
Superdry, la tienda británica abrirá en Unicenter
La inversión de Superdry es de 40 millones de dólares en Argentina. Foto: Captura

Si bien está estipulado que el primer local abra sus puertas en Unicenter, el objetivo es inaugurar 15 sucursales más en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para expandir el negocio y lograr que la identidad de la marca sea reconocida por los argentinos.

La misión de la compañía inglesa, incluso, es abrir más locales a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. De hecho, se llegó a hablar de 75 negocios en toda América Latina en países como Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia.

El posicionamiento de Superdry también busca abrir un canal de compra online para quienes no vivan en la provincia de Buenos Aires y quieran acceder a las prendas que comercializa la marca.

Qué prendas venderá Superdry en Argentina y a qué precio

Superdry & Co desembarcará en la Argentina con todo, ya que tendrá disponible ropa tanto para hombres como para mujeres. Según iProfesional, entre las prendas que se podrán comprar aquí se encuentran:

  • Remeras (desde $50.000)
  • Buzos (desde $115.000)
  • Pantalones (desde $90.000)
  • Camperas y abrigos (desde $175.000)

Los precios varían dependiendo de la prenda en sí. Pero los argentinos podrían vestirse (remera, pantalón y campera) por un total de $315.000.

Superdry, la tienda británica abrirá en Unicenter
La marca británica ofrecerá prendas tanto para hombres como mujeres. Foto: Captura

Mango llegó a Argentina y ya abrió su local en Alto Palermo

La marca española Mango tiene su origen en la ciudad de Barcelona a mediados de los años 80. Si bien había estado presente en el mercado argentino, entre los años 1998 y 2003, con la crisis económica que aconteció en ese momento en el país, decidieron retirarse.

Años más tarde, en 2008, volvieron a la Argentina aunque con una presencia limitada. Ahora, en 2026, apuntan a crecer de lleno nuevamente.

El regreso se da de la mano de Grimoldi con la apertura de un pequeño local en Alto Palermo, donde se podrán comprar prendas tanto de hombre como de mujer. El plan de Mango también es expandirse en el país con más de cinco locales en todo el territorio.

ShoppingArgentinaEmpresa
Redacción Sociedad
Redacción Sociedad

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en la información útil para el día a día en la Ciudad de Buenos Aires y otras regiones. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

    Crisis en la industria cárnica: un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

  2. Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

    Instalar un aire acondicionado en octubre 2026: costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

  3. Créditos hipotecarios UVA:cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

    Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

  4. ANSES:uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

    ANSES: uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

  5. ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

    ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026: aumento, bono y fechas de cobro
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Por la fuerza, nada”:el Gobierno confirmó que denunciará a los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

“Por la fuerza, nada”: el Gobierno confirmó que denunciará a los estudiantes que ingresaron a la Secretaría de Educación

Eduardo Valdés despidió a Piero en sus redes sociales:“Buen viaje”

Estudiantes ingresaron a la Secretaría de Educación y reclaman al Gobierno que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario

Javier Milei y un nuevo viaje a Estados Unidos:encuentro con Eduardo Bolsonaro y apoyo a Trump antes de las elecciones de medio término

Economía

Créditos hipotecarios UVA:cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

Créditos hipotecarios UVA: cuánto hay que ganar para pagar una cuota de $865.098 con fondos de ANSES

Superdry llega a la Argentina:qué ofrecerá la marca de ropa británica del momento y cuáles serán sus precios

El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos:las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Luis Caputo ultima detalles para su viaje a Tailandia y apuesta a reunirse con Kristalina Georgieva

Internacionales

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general:por qué fracasa la elección

La situación inédita que podría pasar en la ONU sobre la votación del próximo secretario general: por qué fracasa la elección

Murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo caso provocó una ola de protestas en España

La increíble megaobra que trasladó un puente de 2.200 toneladas, 108 metros de acero y 20 metros de ancho por Budapest

Peste neumónica en Rusia:qué medidas analiza el Gobierno argentino y qué puede pasar con el turismo