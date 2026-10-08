Superdry llega a la Argentina: qué ofrecerá la marca de ropa británica del momento y cuáles serán sus precios

Superdry llega a Unicenter: qué prendas ofrecerá en su primer local en el país. Foto: Captura

En las últimas semanas, se ha confirmado la llegada de diferentes marcas de ropa extranjeras a la Argentina. Por ejemplo, Mango, oriunda de España, ya abrió un local en nuestro país en el Alto Palermo. Asimismo, para el 2027, está previsto que H&M de Suecia también se instale en territorio nacional en ese mismo centro comercial.

El mismo destino corre Superdry & CO, la marca británica que abrirá su primer franquicia este jueves 8 de octubre en Unicenter, el shopping ubicado en la localidad bonaerense de Martínez.

La empresa surgió en la ciudad de Cheltenham, en Inglaterra en el año 2003. Sus prendas tienen un estilo muy personal y ya es una marca registrada en el país europeo: combina un toque del diseño vintage de Estados Unidos, el arte gráfico japonés y incluso la sastrería británica.

La llegada de la marca Superdry a la Argentina

El acuerdo con la marca británica se llevó a cabo el pasado noviembre de 2025 con la compañía argentina Tango Fabric con una inversión de más de 40 millones de dólares.

La inversión de Superdry es de 40 millones de dólares en Argentina. Foto: Captura

Si bien está estipulado que el primer local abra sus puertas en Unicenter, el objetivo es inaugurar 15 sucursales más en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para expandir el negocio y lograr que la identidad de la marca sea reconocida por los argentinos.

La misión de la compañía inglesa, incluso, es abrir más locales a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. De hecho, se llegó a hablar de 75 negocios en toda América Latina en países como Uruguay, Chile, Brasil y Bolivia.

El posicionamiento de Superdry también busca abrir un canal de compra online para quienes no vivan en la provincia de Buenos Aires y quieran acceder a las prendas que comercializa la marca.

Qué prendas venderá Superdry en Argentina y a qué precio

Superdry & Co desembarcará en la Argentina con todo, ya que tendrá disponible ropa tanto para hombres como para mujeres. Según iProfesional, entre las prendas que se podrán comprar aquí se encuentran:

Remeras (desde $50.000)

Buzos (desde $115.000)

Pantalones (desde $90.000)

Camperas y abrigos (desde $175.000)

Los precios varían dependiendo de la prenda en sí. Pero los argentinos podrían vestirse (remera, pantalón y campera) por un total de $315.000.

La marca británica ofrecerá prendas tanto para hombres como mujeres. Foto: Captura

Mango llegó a Argentina y ya abrió su local en Alto Palermo

La marca española Mango tiene su origen en la ciudad de Barcelona a mediados de los años 80. Si bien había estado presente en el mercado argentino, entre los años 1998 y 2003, con la crisis económica que aconteció en ese momento en el país, decidieron retirarse.

Años más tarde, en 2008, volvieron a la Argentina aunque con una presencia limitada. Ahora, en 2026, apuntan a crecer de lleno nuevamente.

El regreso se da de la mano de Grimoldi con la apertura de un pequeño local en Alto Palermo, donde se podrán comprar prendas tanto de hombre como de mujer. El plan de Mango también es expandirse en el país con más de cinco locales en todo el territorio.