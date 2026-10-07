El Riesgo País vuelve a subir y queda cerca de los 600 puntos: las claves del rebote del indicador del JP Morgan

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

El riesgo país retoma la senda alcista este miércoles y vuelve a quedar cerca de la zona de los 600 puntos básicos luego de haber registrado una merma ante el buen clima de los mercados tras las elecciones presidenciales en Brasil.

El indicador del JP Morgan escaló 13 unidades frente al cierre del martes, cuando bajó hasta 573 puntos, por lo que representa un avance de 3,5% para ubicarse en 590 puntos.

Con este repunte, empieza a quedar atrás el viento favorable tras la victoria de Flávio Bolsonaro en Brasil, que propició dos jornadas en verde de los mercados y una caída del 12,5% en el riesgo país.

Flávio Bolsonaro. Foto: EFE

La clave del rebote del riesgo país

El desempeño negativo surge como consecuencia de una mala performance de los títulos soberanos en el arranque de la operatoria. De esta manera, se revierterte la mejora de los primeros días de la semana.

Al analizar el incio de la rueda, desde PPI señalaron que “hoy la deuda soberana en dólares arranca con caídas de 1% en un clima áspero para los mercados”, precisando que se da en un marco en el cual “el dólar se fortalece y los futuros de Wall Street operan en rojo”.

En relación al comportamiento de las últimas jornadas, remarcó que “los Globales habían encadenado dos ruedas de avances significativos” al detallar que reaccionaron positivamente al resultado de Bolsonaro con subas de hasta 2,3% en el tramo largo, y ayer sumaron hasta 0,6% en la parte corta y 1,2% en la larga.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Al referirse al cambio de condiciones, que incluyen un rebote del precio del petróleo y la suba de los rendimientos de los bonos de EE.UU., desde PPI manifestaron que “con los Globales en rojo esta mañana, el foco estará en cuánto del rebote de las últimas dos ruedas logra sostenerse”.

Otros datos de los mercados

En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan en baja. La caída es encabezadas por Banco Macro (-4,4%), y seguida por BBVA y Banco Supervielle, que exhiben retrocesos del 4,1% y 4%, respectivamente.

A nivel local, el índice S&P Merval presenta una merma del 2,1% tanto en pesos como en dólares, también lideradas por las bajas de los papeles bancarios.

Merval, acciones argentinas

Las principales caídas son del Banco Macro (-4,25%), Banco Supervielle (-4,02%), BBVA (-3,55%) y Galicia (-3,0%).