Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Leo para el 22 de junio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Leo.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 22 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Hoy caerás en cuenta que no estás hecho para ciertos aspectos de la vida, al menos no por ahora. Pon un alto inmediatamente. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Aprovecha este tiempo de soledad para expandir tus habilidades de conquista y seducción. Vive a pleno esta etapa.

Salud y energía de Leo este día 22 de junio de 2026

En nuestra capacidad de compartir reside nuestro desarrollo espiritual. El desapego de las cosas materiales demuestra la madurez intelectual.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

Sentirás el rechazo de tus pares laborales en tu nuevo ambiente de trabajo. No desesperes, apégate a tus obligaciones.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

Leohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Antes de viajar a España, Javier Milei participará junto a Adrián Ravier en un evento de la Fundación Faro

Javier Milei celebró el triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia:“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Economía

Boom del courier:las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Boom del courier: las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Día del Padre 2026:las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran del 22 al 26 de junio con montos y bonos

Cuenta DNI lanzó ofertas especiales por el Día del Padre:uno por uno, los descuentos para este domingo 21 de junio de 2026

Internacionales

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Renunció el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer

Empresario y admirador de Trump:quién es Abelardo de la Espriella, el “outsider” que asumirá la presidencia de Colombia

Noruega construye un túnel submarino a 392 metros de profundidad:será el más largo del mundo y unirá el país sin ferris

Según el conteo preliminar, Abelardo de la Espriella se impuso ante Iván Cepeda en el balotaje y es nuevo presidente de Colombia