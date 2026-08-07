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Perdió a sus padres en una tragedia el día que cumplió 15 años y los despidió con un triste mensaje: “No sé cómo se sigue”

Fabiana Piedi y Fabián Germán Pompei fallecieron este sábado en Ruta Nacional 143, altura kilómetro 621, en Mendoza, luego de que un árbol se cayera en su camioneta.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Accidente en Mendoza: una de las hijas de la pareja fallecida les dedicó un doloroso mensaje.
Accidente en Mendoza: una de las hijas de la pareja fallecida les dedicó un doloroso mensaje. Foto: Instagram Ema Pompei
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Una tragedia vial ocurrida este fin de semana en Mendoza generó consternación en el municipio de San Carlos. Fabiana Piedi (48) y Fabián Germán Pompei (46) murieron en la Ruta Nacional 143 luego de que un árbol de gran extensión cayera sobre su camioneta producto de un temporal con fuertes vientos.

La pareja había viajado desde Luján de Cuyo hasta San Rafael para buscar a su hija de 15 años que había jugado un partido de hockey en esa ciudad. El siniestro ocurrió en el regreso.

Durante el operativo de rescate, las autoridades confirmaron que el matrimonio había fallecido mientras que la adolescente y una cuarta acompañante lograron sobrevivir y fueron trasladadas al Hospital.

Accidente en Mendoza
Fabiana Piedi (48) y Fabián Pompei (46) con su hija Ema. Foto: Instagram Ema Pompei

La carta de despedida de una de las hijas de la pareja fallecida en Mendoza

A tan solo cuatro días del accidente vehicular, Ema, otra de las hijas de la pareja, utilizó sus redes sociales para despedir a sus padres. La joven escribió una desoladora carta acompañada con fotografías de Fabiana y Fabián.

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“Hay dolores que son tan grandes que no entran en ninguna frase, y perderlos a los dos es un dolor que todavía no sé cómo explicar”, comenzó diciendo.

Ema Pompei sostuvo que sus padres fueron su “lugar seguro” y aseguró que “estuvieron con ella en cada momento esencial de su vida”. “Nunca me dejaron sola y siempre estuvieron para mí”, señaló. Y añadió: “No sé cómo se sigue adelante cuando faltan las dos personas más importantes en mi vida, ni tampoco sé si voy a poder seguir adelante sin ustedes”.

Más adelante, la joven admitió que le encantaría “volver el tiempo atrás” para abrazarlos, decirles “cuánto los quiere” y agradecerles por todo “lo que hicieron por ella”.

“Sé que nada va a llenar el lugar que dejan, pero quiero quedarme con todo lo que me dieron, su amor, sus enseñanzas, sus recuerdos, todas las risas, todos los viajes y cada momento que compartimos juntos”, expresó.

Accidente en Mendoza
La pareja se accidentó en un viaje desde San Rafael a Luján de Cuyo. Foto: Instagram Ema Pompei

Ema finalizó su carta de despedida recordando los abrazos y cada una de las experiencias vividas con sus padres: “Su ausencia la voy a sentir en todos lados pero por sobre todo en los abrazos llenos de amor de todos los días, voy a extrañar muchísimo eso”.

“Los extraño a ustedes. Los amo con todo lo que soy. Y los voy a llevar conmigo para siempre. Ojalá que estén en un lugar hermoso y nos cuiden como los angelitos que son”, concluyó en su mensaje.

El comunicado del intendente de San Carlos tras el fatal accidente vehicular en Ruta Nacional 143

El accidente vial tuvo lugar en la Ruta Nacional 143 (sentido a Luján de Cuyo) a la altura del kilómetro 621, en el Paso de las Carretas, distrito ubicado en la Municipalidad de San Carlos. Por tal motivo, el intendente, Alejandro Morillas, realizó un comunicado para expresar sus condolencias a las víctimas del hecho.

Asimismo, el jefe comunal apuntó contra Vialidad Nacional por el estado de las rutas y manifestó que el sitio en el que ocurrió el siniestro es de jurisdicción nacional y no municipal.

Accidente en Mendoza
El hecho ocurrió en Ruta Nacional 143. Foto: Instagram Ema Pompei

Morillas también aseguró que, en numerosas ocasiones, advirtió al organismo público sobre la presencia de árboles peligrosos en ese lugar y que no obtuvo respuesta alguna por parte de funcionarios de Vialidad.

“Quiero expresar mi enojo también, ya que, en múltiples ocasiones, y presentando notas, como la última del 30 de junio, a Vialidad Nacional, para que esta solución llegara de una vez por todas y no vivir un momento tan crítico como el de ahora”, señaló.

Por otro lado, el intendente también afirmó que conformó un comité de crisis para resolver la situación vial de aquella zona y fortalecer las medidas de seguridad.

Cuál es el estado de salud de la adolescente de 15 años

El sábado 1 de agosto, la joven había ido a San Rafael para jugar un partido de hockey como parte de las divisiones del Club Banco Mendoza. A la tarde, sus padres fueron a buscarla para pasar su cumpleaños de 15 juntos, ya que se celebraba ese mismo día. Los familiares manifestaron que tenían pensado realizar una fiesta el próximo fin de semana.

Accidente en Mendoza
La adolescente y una cuarta acompañante evolucionan favorablemente tras el accidente. Foto: Instagram Ema Pompei

Luego del accidente vehicular, testigos que se encontraban en la zona llamaron al 911 y una patrulla de emergencia llegó al lugar para asistir a la joven y a la cuarta acompañante identificada como Andrea Roxana Fariña (52).

La adolescente sufrió diversas lesiones en el cuerpo y fue trasladada junto a Andrea al Hospital Antonio J. Scaravelli. Ambas se encuentran internadas y evolucionando favorablemente.

MendozaAccidente
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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