comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Libra: las predicciones para este 14 de agosto de 2026

Las influencias astrales para Libra durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 14 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te será difícil lidiar con el fracaso de un proyecto muy importante. No lograrás aceptar que tanto trabajo fue en vano. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Tendrás noticias de un amor que te ha dejado hace tiempo. Esto sacará a la luz viejos sentimientos que creías olvidados.

Salud y energía de Libra este día 14 de agosto de 2026

Debes ser más detallista con la dieta y el cuidado por tu cuerpo que llevas. Recuerda que él es el medio necesario para alcanzar tus objetivos.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Te sentirás agobiado por las presiones laborales de hoy. Con mucho trabajo y esfuerzo lograrás superarlas exitosamente.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

F-16 y KC-135:la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

F-16 y KC-135: la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

Economía

Vouchers Educativos 2026:el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

Vouchers Educativos 2026: el Gobierno cambió una regla clave y alivió a miles de familias con cuotas impagas

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Inflación:tras el repunte de julio, los economistas anticipan meses cerca del 2%

ANSES paga este viernes 14 de agosto:quiénes cobran jubilaciones, AUH, AUE y el bono de $70.000

Internacionales

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto: entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Brasil anunció un proceso de represalias comerciales contra Estados Unidos y se tensa aún más la relación entre Lula y Trump

La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia:grupos armados buscan aprender el uso militar de drones