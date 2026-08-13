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Un argentino murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua

Se trata de Gonzalo Balado, de 40 años. Era oriundo de Mar del Plata y vivía en Chile junto a su pareja desde hacía dos años.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Argentino que murió ahogado en la Isla de Pascua.
Argentino que murió ahogado en la Isla de Pascua. Foto: X
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Gonzalo Balado, argentino de 40 años, murió ahogado mientras practicaba surf en la Isla de Pascua, ubicada a unos 3.700 kilómetros de Chile.

La víctima se encontraba en un sector de rompientes de alto riesgo, donde habría sufrido un inconveniente para realizar una maniobra.

En este contexto, el número de emergencias 137 recibió un alerta por parte del hospital local sobre el ahogamiento de un hombre, por lo que la Armada envió una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua en dirección a la escena del hecho.

Isla de Pascua, Chile. Foto Instagram @isla.de.pascua
Una isla sumergida que es reclamada por un país de América del Sur. Foto: Instagram.

No obstante, las autoridades arribaron al lugar, constataron que los dos amigos de Balado lograron rescatarlo y luego lo derivaron en ambulancia al nosocomio de Rapa Nui, en el que los médicos intentaron reanimarlo durante 40 minutos, pero confirmaron su fallecimiento.

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De acuerdo a las primeras averiguaciones, la causa del deceso fue asfixia por sumersión, al tiempo que efectivos de la Policía de Investigaciones llevaban a cabo distintas pericias.

Balado, apodado ‘Che’, vivía en la isla desde hace años y era un apasionado del surf, según describieron sus amigos: “Era un surfista de las grandes olas”.

Argentino que murió mientras hacía surf en la Isla de Pascua.
Argentino que murió mientras hacía surf en la Isla de Pascua. Foto: X

Además, se desempeñaba como cocinero en un restaurante que tenía junto a su novia, mientras que se desconoce si la familia de la víctima decidirá despedirlo en Rapa Nui o repatriar sus restos a la Argentina.

ArgentinoSurfIsla de Pascua
Matias Greisert
Matias Greisert

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