Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027: “Faltan votos”

Javier Milei tras las elecciones legislativas. Foto: REUTERS

El director ejecutivo de la Fundación Faro y referente libertario, Agustín Laje, sorprendió al analizar el panorama político de cara a las elecciones presidenciales de 2027. A pesar del respaldo del núcleo duro del Gobierno, advirtió que La Libertad Avanza necesitará ampliar su base electoral y construir consensos con otros sectores para garantizar la reelección de Javier Milei y dejó una frase contundente.

“Hoy, si uno mira un indicador que los politólogos miramos, que es el índice de confianza de la Universidad Di Tella, tenés un 38% (de aprobación). Te faltan votos para ganar en primera vuelta”, dijo en diálogo con Infobae Al Amanecer. Además, remarcó que Milei conserva un piso firme de apoyo, pero sostuvo que el espacio oficialista deberá realizar modificaciones tácticas para conquistar al electorado moderado.

Para Laje, el tablero político actual se mantiene fragmentado en un esquema de tres tercios: un sector identificado con la propuesta libertaria, un bloque volcado hacia el peronismo y un segmento intermedio de votantes oscilantes que terminará inclinando la balanza en las urnas. “Ese tercio a veces el liberalismo lo putea bastante, al tibio del medio, pero después lo necesitás”, ironizó.

Qué dijo Laje sobre el rol de Diego Santilli en el Gobierno

En ese sentido, planteó la necesidad de reeditar una coalición amplia similar a la que le dio la victoria a Milei en el balotaje de 2023 y señaló al jefe de Gabinete Diego Santilli como la figura indicada para tender puentes con la oposición dialoguista. “Va a hacer falta mejorar las formas, aliviar gestos y acercar. Acá va a haber un hombre muy importante, que es Diego Santilli. Es el puente perfecto entre una cosa y la otra”, consideró.

A su vez, valoró que el propio presidente haya realizado un “aprendizaje muy veloz” durante su gestión en la Casa Rosada, mostrándose en la práctica “más pragmático que doctrinario” al momento de ejecutar sus propuestas. “Las ideas son una hoja de ruta y después tenés que hacer que lleguen a la realidad”, explicó.

Javier Milei, elecciones PASO. Foto: Télam

Elecciones 2027: Laje desestimó a Karina Milei como candidata a un cargo

Al evaluar la estructura interna de La Libertad Avanza, Laje destacó la figura de Karina Milei como la principal armadora y estratega del partido, aunque desaconsejó su postulación a cargos electivos en las listas de candidatos. “No sé si sería conveniente desgastar a una estratega de esa magnitud en un cargo político electoral”, afirmó Laje, quien argumentó que hay abundancia de dirigentes postulándose para ocupar bancas, pero pocos enfocados en el desarrollo del marco ideológico.

En lo personal, el titular de la Fundación Faro descartó encabezar una candidatura propia en el corto plazo y dijo que su prioridad pasa por dar la contienda ideológica dentro y fuera del país. “Hoy entiendo que mi rol primordial es la batalla cultural, que está teniendo gran éxito”, concluyó.

Luis Caputo vaticinó la reelección de Milei en 2027 y realizó una proyección de la economía argentina: “No hay razón ahora para no estar optimista”

Luis Caputo disertó este miércoles 12 de agosto en la Bolsa de Comercio de Córdoba. El ministro de Economía destacó las nuevas inversione en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), repasó los principales indicadores del plan de gobierno y dejó fuertes definiciones sobre el escenario político e industrial de la Argentina en la antesala de las elecciones presidenciales 2027.

Durante su exposición, reveló que la suma acumulada de iniciativas bajo el paraguas del RIGI ronda los US$ 150.000 millones y anticipó el desembarco de nuevos desembolsos. “El RIGI es lo que garantiza muchísimas inversiones para todos los próximos años. Va a venir algún otro proyecto por hasta US$ 50.000 millones”, afirmó.

Al momento de ponderar los avances del programa de estabilización impulsado por el Gobierno, Caputo argumentó que las reformas estructurales de mayor complejidad ya fueron ejecutadas y que el país está “reconstruyendo el país tras 25 años de deterioro económico e institucional”.

“Lo que parecía imposible, eso que todo el mundo decía que no se podía hacer que era terminar con el déficit fiscal y con la emisión monetaria, bajar impuestos... todas esas cosas que se decían que no se podían hacer, ya las hicimos. Entonces, lo más difícil ya se hizo: no hay razón ahora para no estar optimista”, señaló.