YPF presentó el mayor proyecto bajo el RIGI: una inversión de US$51.000 millones para exportar GNL desde Vaca Muerta

La petrolera estatal YPF formalizó la presentación de “Argentina LNG”. Foto: NA

La petrolera estatal YPF formalizó la presentación de “Argentina LNG”, el proyecto destinado a la producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL) que contempla una inversión total de US$51.000 millones y que se posiciona como la iniciativa más importante ingresada hasta el momento al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, quien destacó la magnitud estratégica de la inversión desarrollada en asociación con la energética italiana Eni y XRG, el brazo de inversiones energéticas de Emiratos Árabes Unidos.

“Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales”, afirmó Marín, al tiempo que calificó la iniciativa como “la inversión más importante presentada hasta el momento” dentro del régimen de promoción impulsado por el Gobierno.

Argentina LNG: el megaproyecto de YPF que supera los US$50.000 millones

La iniciativa contempla una inversión total de US$51.000 millones y busca posicionar a la Argentina como un exportador relevante de GNL a nivel global. El desarrollo será llevado adelante por YPF junto con Eni y XRG, combinando recursos, infraestructura y capacidad financiera para aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

La iniciativa busca posicionar a la Argentina como un exportador relevante de GNL a nivel global. Foto: NA

Hasta 2031, fecha prevista para el inicio de operaciones de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), se estima una inversión cercana a los US$29.000 millones. De ese monto, aproximadamente US$24.000 millones serán destinados a obras de infraestructura, mientras que otros US$5.000 millones financiarán el desarrollo del upstream y la perforación de los pozos necesarios para garantizar el abastecimiento de gas.

Cómo será la infraestructura para exportar GNL desde Río Negro

El diseño de “Argentina LNG” contempla una cadena integrada que abarca desde la producción hasta la exportación. El proyecto incluye la extracción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos unidades flotantes de licuefacción.

Las FLNG estarán ubicadas frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías, y tendrán una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas por año (MTPA). Esta infraestructura permitirá transformar el gas de Vaca Muerta en GNL para su comercialización en mercados internacionales, ampliando de manera significativa la capacidad exportadora del país.

Empleo, proveedores nacionales y efecto multiplicador en la economía

Además de su magnitud financiera, el proyecto tendrá un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad económica local. Durante la etapa de construcción, prevista entre 2026 y 2030, se generarán más de 20.000 puestos de trabajo anuales.

El proyecto en Vaca Muerta tendrá un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad económica local. Foto: Prensa Gobierno

Una vez que la iniciativa entre en fase operativa, se estima que se sostendrán cerca de 8.000 empleos por año. A su vez, el desarrollo contempla una participación destacada de proveedores nacionales, con contrataciones estimadas en US$15.000 millones en bienes y servicios.

Desde la compañía consideran que este volumen de compras impulsará el crecimiento de la industria local, fortalecerá las cadenas de valor vinculadas al sector energético y promoverá nuevas capacidades productivas en distintas regiones del país.

RIGI y energía: la inversión que supera el total de los proyectos aprobados

Marín destacó que la adhesión al RIGI representa una condición fundamental para concretar la iniciativa. “La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía”, sostuvo.

El directivo también afirmó que el nuevo régimen permitirá una “inserción internacional inédita” para la Argentina, apalancada en el potencial exportador del gas no convencional de Vaca Muerta.

Horacio Marín destacó que la adhesión al RIGI representa una condición fundamental para concretar la iniciativa. Foto: Prensa Gobierno

La dimensión del proyecto ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde adelantó la llegada de una inversión cercana a los US$50.000 millones bajo el régimen.

La magnitud de “Argentina LNG” queda reflejada en una comparación contundente: los 21 proyectos aprobados hasta ahora dentro del RIGI acumulan inversiones por US$46.708 millones, una cifra inferior a los US$51.000 millones previstos para esta iniciativa. El dato confirma el peso creciente del sector energético como uno de los principales motores de inversión y generación de divisas para la economía argentina en los próximos años.