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Horóscopo de hoy Sagitario: las predicciones para este 14 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Sagitario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Sagitario, signo de Fuego regido por Júpiter, recibe hoy 14 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: El mal momento económico que estás viviendo te lleva a buscar soluciones que pondrán en vilo tu ego. Te agobiarán las inseguridades. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

Notarás en tu pareja una facilidad innata para manejar las finanzas. Incorpora a estas como una actividad en común con ella.

Salud y energía de Sagitario este día 14 de agosto de 2026

Muchas veces el esfuerzo que invertimos en buscar formas de hacer nuestro trabajo más sencillo, termina por complicarnos y retrasarnos aún más.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

No permitas que tu actitud cerrada y rígida afecte negativamente tu entorno laboral. Abre tu mente a nuevas formas de trabajo.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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