Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas: qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Dólares Foto: Foto generada con IA Canal 26

Luis Caputo anunció una flexibilización parcial en las normas para acceder a préstamos en dólares con el foco puesto en reactivar la inversión privada y bajar los costos de financiamiento de las empresas. A partir de esta medida, los bancos del sistema financiero local quedarán habilitados para prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a personas jurídicas de diversos rubros a los fines de abrir una ventanilla de crédito a tasas sensiblemente más bajas que las de la oferta en pesos.

El objetivo central del Gobierno es movilizar las divisas depositadas en los bancos o exteriorizadas tras la reciente Ley de Inocencia Fiscal para crear un circuito donde el ahorro no declarado o inmovilizado vuelva a la economía real. El anuncio de Caputo fue hecho a través de una conferencia de prensa realizada a las 15 de este jueves 13 de agosto.

El funcionario se refirió a la morosidad en las familias, que alcanzó un pico máximo en los últimos meses.| Foto: Captura de pantalla Ministerio de Economía

Flexibilización en los créditos en dólares para empresas: qué implica el anuncio de Caputo

Hasta ahora, la regulación bancaria para prestar dólares era más estricta: los bancos prácticamente solo podían dar créditos en moneda extranjera a empresas exportadoras (las que cobran en dólares y garantizan el pago en esa misma moneda).

Con este cambio, se introduce una “flexibilización parcial”: el Banco Central le permitirá a las entidades financieras prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a empresas de otros rubros (personas jurídicas), aunque operen en el mercado interno.

¿Por qué lo hacen ahora? Caputo dio dos razones:

El costo del crédito en pesos está alto: según el Gobierno, pedir prestado en pesos sigue resultando caro o inaccesible para que a las Pymes y empresas les cierren las cuentas de una inversión. El crédito en dólares maneja tasas mucho más bajas en comparación.

El marco de la Ley de Inocencia Fiscal: con el marco legal que busca incentivar la exteriorización y bancarización de fondos no declarados (dólares del colchón), las personas y ahorristas están ingresando dólares al sistema financiero o teniéndolos depositados en los bancos.

Dólares, bancos

Es por eso que el razonamiento del Ministerio de Economía busca conectar tres puntas:

Ahorrista / Depositante: deja sus dólares en el banco (sacándolos del circuito informal o del colchón) porque se supone que el banco, al poder prestar ese dinero, le va a ofrecer un interés que vuelva atractiva la colocación. Bancos: tienen una montaña de dólares guardados en los encajes o depósitos que no generan rendimiento si no se mueven. Ahora ganan margen para prestarlos. Empresas: consiguen financiamiento para comprar maquinaria, insumos o ampliar su producción a una “tasa de interés razonable”

Es una medida pensada para poner en movimiento los dólares que están parados en los bancos (o que entran al sistema a través de la regularización fiscal), volcándolos directamente al financiamiento de la producción y la inversión privada a un costo menor.