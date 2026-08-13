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Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas: qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

El Gobierno habilitó a los bancos a prestar en dólares a empresas del mercado interno y busca seducir a los ahorristas con mejores tasas de interés para que ingresen sus “dólares del colchón” al sistema formal.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Luis Caputo anunció una flexibilización parcial en las normas para acceder a préstamos en dólares con el foco puesto en reactivar la inversión privada y bajar los costos de financiamiento de las empresas. A partir de esta medida, los bancos del sistema financiero local quedarán habilitados para prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a personas jurídicas de diversos rubros a los fines de abrir una ventanilla de crédito a tasas sensiblemente más bajas que las de la oferta en pesos.

El objetivo central del Gobierno es movilizar las divisas depositadas en los bancos o exteriorizadas tras la reciente Ley de Inocencia Fiscal para crear un circuito donde el ahorro no declarado o inmovilizado vuelva a la economía real. El anuncio de Caputo fue hecho a través de una conferencia de prensa realizada a las 15 de este jueves 13 de agosto.

Luis Caputo, ministro de Economía
El funcionario se refirió a la morosidad en las familias, que alcanzó un pico máximo en los últimos meses.| Foto: Captura de pantalla Ministerio de Economía

Flexibilización en los créditos en dólares para empresas: qué implica el anuncio de Caputo

Hasta ahora, la regulación bancaria para prestar dólares era más estricta: los bancos prácticamente solo podían dar créditos en moneda extranjera a empresas exportadoras (las que cobran en dólares y garantizan el pago en esa misma moneda).

Con este cambio, se introduce una “flexibilización parcial”: el Banco Central le permitirá a las entidades financieras prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares a empresas de otros rubros (personas jurídicas), aunque operen en el mercado interno.

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¿Por qué lo hacen ahora? Caputo dio dos razones:

  • El costo del crédito en pesos está alto: según el Gobierno, pedir prestado en pesos sigue resultando caro o inaccesible para que a las Pymes y empresas les cierren las cuentas de una inversión. El crédito en dólares maneja tasas mucho más bajas en comparación.
  • El marco de la Ley de Inocencia Fiscal: con el marco legal que busca incentivar la exteriorización y bancarización de fondos no declarados (dólares del colchón), las personas y ahorristas están ingresando dólares al sistema financiero o teniéndolos depositados en los bancos.
Dólares, bancos
Dólares, bancos

Es por eso que el razonamiento del Ministerio de Economía busca conectar tres puntas:

  1. Ahorrista / Depositante: deja sus dólares en el banco (sacándolos del circuito informal o del colchón) porque se supone que el banco, al poder prestar ese dinero, le va a ofrecer un interés que vuelva atractiva la colocación.
  2. Bancos: tienen una montaña de dólares guardados en los encajes o depósitos que no generan rendimiento si no se mueven. Ahora ganan margen para prestarlos.
  3. Empresas: consiguen financiamiento para comprar maquinaria, insumos o ampliar su producción a una “tasa de interés razonable”

Es una medida pensada para poner en movimiento los dólares que están parados en los bancos (o que entran al sistema a través de la regularización fiscal), volcándolos directamente al financiamiento de la producción y la inversión privada a un costo menor.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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