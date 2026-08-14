Una famosa empresa gastronómica inauguró su primer local en Junín y generó 80 puestos de trabajo para jóvenes

McDonald’s inauguró su primer local en Junín y generó 80 puestos de trabajo para jóvenes. Foto: Instagram gobiernodejunin

Las ciudades del interior argentino siguen transformando su oferta comercial y gastronómica a partir de la llegada de nuevas inversiones que buscan acompañar el crecimiento urbano y económico de cada región. En ese contexto, cada apertura representa una oportunidad para generar empleo, dinamizar la actividad local y ampliar las opciones disponibles para residentes y visitantes.

En Junín, la inauguración del primer restaurante de McDonald’s se inscribe dentro de esa tendencia. La llegada de la cadena internacional no solo incorpora una propuesta gastronómica de alcance global, sino que también suma nuevas oportunidades laborales para jóvenes y una inversión en infraestructura que busca acompañar el desarrollo de la ciudad.

McDonald’s desembarca en Junín y suma 80 nuevos empleos

La apertura del nuevo establecimiento permitió la creación de 80 puestos de trabajo y llevó a la compañía a alcanzar los 234 locales en la Argentina. La incorporación del restaurante al mapa comercial de Junín estuvo acompañada por una convocatoria centrada en la contratación de talento local.

La apertura del nuevo establecimiento llevó a la compañía a alcanzar los 234 locales en la Argentina. Foto: Arcos Dorados

A través de Arcos Dorados, operador de la marca en América Latina y el Caribe, la empresa impulsa oportunidades para personas desde los 16 años, ofreciendo esquemas laborales compatibles con los estudios y programas de capacitación orientados al crecimiento personal y profesional.

La compañía destaca además su rol como puerta de acceso al primer empleo formal para miles de jóvenes. En este marco, Arcos Dorados fue reconocida por Great Place to Work como el mejor lugar para trabajar en Argentina, consolidando una estrategia enfocada en el desarrollo de sus colaboradores.

Cómo es el nuevo local de McDonald’s en Junín

El restaurante cuenta con una superficie cubierta de 390 metros cuadrados y fue diseñado para ofrecer una experiencia integral a distintos perfiles de clientes.

La incorporación del restaurante al mapa comercial de Junín estuvo acompañada por una convocatoria. Foto: Instagram gobiernodejunin

Entre los servicios disponibles se encuentran AutoMac, McCafé, Playland, sala de cumpleaños y Delivery Point, un espacio exclusivo destinado a optimizar las entregas vinculadas al servicio de delivery.

La propuesta busca responder tanto al consumo presencial como a las nuevas modalidades de compra, incorporando espacios diferenciados y servicios adaptados a las demandas actuales del mercado gastronómico.

Inversión sustentable y expansión de Arcos Dorados en Argentina

La inversión también incluyó medidas orientadas a la sustentabilidad. Entre ellas se destaca una cochera exclusiva para autos eléctricos, que forma parte de las acciones ambientales impulsadas por la compañía a través de “Receta del Futuro”, su plataforma de compromiso socioambiental.

La compañía destaca su rol como puerta de acceso al primer empleo formal para miles de jóvenes. Foto: Instagram gobiernodejunin

La apertura en Junín forma parte de la estrategia de crecimiento que Arcos Dorados desarrolla en distintos puntos del país. La empresa, considerada el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel mundial, opera la marca en 21 países y territorios de América Latina y el Caribe.

En Argentina, la firma combina la expansión de su red de restaurantes con iniciativas vinculadas al desarrollo de las comunidades, la generación de oportunidades de primer empleo y la implementación de prácticas de gestión ambiental. En ese sentido, la llegada a Junín permite extender ese modelo a una ciudad que hasta ahora no contaba con presencia de la cadena.

Con este desembarco, McDonald’s incorpora una nueva alternativa gastronómica para la ciudad y amplía su presencia en el mercado argentino. Al mismo tiempo, la generación de 80 empleos, la incorporación de nuevos servicios y la aplicación de medidas de eficiencia ambiental reflejan el impacto económico de una inversión que busca fortalecer la actividad comercial y el desarrollo local.