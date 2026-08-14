ANSES paga este viernes 14 de agosto: quiénes cobran jubilaciones, AUH, AUE y el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las principales prestaciones sociales.
Este viernes 14 de agosto, el organismo continuará con los pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo.
ANSES: quiénes cobran hoy viernes 14 de agosto
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 8 y 9: perciben su haber con aumento más el bono de $70.000.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- DNI terminados en 4: perciben su haber con aumento más el bono de $70.000.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 4.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 4
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 6 y 7
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
- Todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).
Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES durante agosto de 2026
En tanto, el calendario de pagos de ANSES continuará la semana siguiente de esta manera:
Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 5: 18 de agosto
- DNI terminados en 6: 19 de agosto
- DNI terminados en 7: 20 de agosto
- DNI terminados en 8: 21 de agosto
- DNI terminados en 9: 24 de agosto
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.
Asignaciones de Pago Único
- Las asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción se abonarán para todas las terminaciones de documento del 11 de agosto al 11 de septiembre.