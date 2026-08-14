ANSES paga este viernes 14 de agosto: quiénes cobran jubilaciones, AUH, AUE y el bono de $70.000

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el cronograma de pagos de agosto de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de las principales prestaciones sociales.

Este viernes 14 de agosto, el organismo continuará con los pagos correspondientes a jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), Asignaciones Familiares (SUAF), Prenatal, Maternidad, Pago Único y Prestación por Desempleo.

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ANSES: quiénes cobran hoy viernes 14 de agosto

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 8 y 9: perciben su haber con aumento más el bono de $70.000.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 4: perciben su haber con aumento más el bono de $70.000.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 4.

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 4

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 6 y 7

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI (cobro habilitado hasta el 11 de septiembre).

Cómo sigue el calendario de pagos de ANSES durante agosto de 2026

En tanto, el calendario de pagos de ANSES continuará la semana siguiente de esta manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: 18 de agosto

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de DNI cobrarán entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único