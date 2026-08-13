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Patricia Bullrich puso en duda su eventual candidatura a jefa de Gobierno: “Soy consciente de la necesidad de una coalición”

La senadora relativizó su posible participación en las elecciones porteñas en 2027. Además, confirmó que “está en plena discusión” un probable acuerdo con el PRO.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Patricia Bullrich en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.
Patricia Bullrich en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Foto: REUTERS
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Patricia Bullrich puso en duda la posibilidad de presentarse como candidata a jefa de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2027.

“Qué me voy a poner a pensar en la Ciudad de Buenos Aires cuando está en plena discusión este acuerdo político”, aseguró en declaraciones a DNews.

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, y la Presidente del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, foto NA
Jorge Macri y Patricia Bullrich, foto NA

La senadora nacional aseguró que tiene “todas las posibilidades” de competir por la sucesión de Jorge Macri, pero que es consciente de “la necesidad de una coalición” con el PRO en CABA.

“¿Qué es lo primero que va a venir a pedir el PRO en la reunión? La ciudad de Buenos Aires. Hay que ser realistas. ¿Y nos vamos a poner obcecadamente a decir que no? Entonces no querés una coalición", aseveró.

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Patricia Bullrich, senadora.
Patricia Bullrich, senadora. Foto: NA

La ex ministra de Seguridad afirmó que sería importante “empezar a generar un acuerdo político, con el PRO, la UCR y fuerzas provinciales”: “Eso nos daría mucho más espacio de gobierno y de certeza, que influiría positivamente en el ciclo económico, que tiene que arrancar a mayor velocidad”.

Para cerrar, Bullrich dijo que una mayor fortaleza política le ayudaría al Gobierno a que “la economía se ordene más rápido, marche más rápido de lo que siente la gente, que todavía no les llegó lo que esperan, una mejor calidad de vida”.

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