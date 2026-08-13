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Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina: “No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Luis Caputo se refirió al pico histórico en la mora de los créditos a las familias y justificó la decisión de no intervenir desde el Estado. El testimonio del ministro de Economía.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El funcionario se refirió a la morosidad en las familias, que alcanzó un pico máximo en los últimos meses.|
El funcionario se refirió a la morosidad en las familias, que alcanzó un pico máximo en los últimos meses.| Foto: Captura de pantalla Ministerio de Economía
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Luis Caputo fijó la postura oficial del Gobierno en un contexto marcado por el freno en la concesión de nuevos préstamos y un nivel histórico de morosidad por parte de las familias. El ministro de Economía remarcó la necesidad de separar los sentimientos de las decisiones macroeconómicas y descartó un rescate financiero con fondos del Estado.

“Algunos se enojan porque decimos que es un tema entre privados. No hay que confundir empatía con las políticas públicas. Nosotros fuimos empáticos desde el día menos uno, porque nos vimos venir este tema y lo seguimos de recontracerca. Pero nosotros manejamos la plata de la gente, de los pagadores de impuestos”, argumentó.

Frente a la preocupación generada en el sistema financiero por el incremento de los índices de morosidad en financiamientos familiares y personales, Caputo sostuvo que el mercado ya inició su propio proceso de regularización sin necesidad de auxilio estatal. El ministro señaló que los acuerdos de refinanciación entre entidades bancarias y clientes ya se están ejecutando.

“Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando”, indicó. Además, reiteró que el Gobierno no comprometerá recursos del Tesoro para absorber pérdidas o moras del sector privado con el objetivo de priorizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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La declaración de Caputo se dio en un contexto crítico para el crédito privado, donde las entidades financieras endurecieron las condiciones de acceso ante el incremento de los impagos y redujeron la oferta crediticia en el mercado local.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de modificaciones relacionadas con los préstamos a empresas en moneda extranjera, con el objetivo de reactivar la demanda y conseguir un mayor dinamismo de los mismos. En concreto, explicó que se realizará una “flexibilización parcial” de los créditos en dólares para las personas jurídicas (empresas), en la que los bancos tendrán la posibilidad de prestar hasta un 15% de sus depósitos en dólares.

“Hoy estamos extendiendo a todas las empresas pero en un marco macroprudencial sobre el que el Banco Central va a estar sacando un comunicado”, aseguró el ministro.

Conferencia de prensa de Luis Caputo.
Conferencia de prensa de Luis Caputo. Foto: Captura de video.

“Hoy es el timing apropiado. Sobre todo por dos razones. Las tasas en pesos todavía son altas y hacen que para muchos los negocios le sean mas dificultosos de hacerlos rentables. Y también por otro lado es importante por la ley de inocencia fiscal”, expresó. “El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los dólares del colchón”, continuó.

“El objetivo es que haya un mayor crédito, y para que haya un mayor crédito para mayor inversión, tiene que haber ahorros y ya están, pero están debajo del colchón”, completó. “Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”, sostuvo junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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