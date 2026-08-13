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Imágenes impactantes: se estrelló un avión caza F-16 de Turquía durante un vuelo de entrenamiento

Un F-16C Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló en Yalova mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. El piloto logró eyectarse antes del impacto y sobrevivió, mientras las autoridades investigan las causas del accidente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Un caza F-16C Fighting Falcon de Turquía se estrello.
Un caza F-16C Fighting Falcon de Turquía se estrello. Foto: Captura de video.
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Un F-16C Fighting Falcon de la Fuerza Aérea de Turquía se estrelló este miércoles en la provincia de Yalova, en el noroeste del país, mientras realizaba un vuelo de entrenamiento. El accidente quedó registrado en imágenes que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Según las primeras informaciones, el piloto logró eyectarse antes de que la aeronave impactara contra el suelo y sobrevivió al accidente. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias que provocaron la caída del caza.

Cómo fue el accidente del F-16 turco

Las imágenes difundidas después del siniestro muestran al F-16C volando a baja altura sobre una zona costera de Yalova, acompañado por otros dos aviones de combate de la Fuerza Aérea turca.

El vuelo final antes del accidente del caza en Turquía. Video: X/@AdelinaSfishta

En los registros audiovisuales se observa a las aeronaves realizando el vuelo de entrenamiento antes de que se produzca el accidente. Poco después, el caza pierde su trayectoria y termina estrellándose.

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La secuencia generó preocupación debido a la proximidad de la aeronave con áreas pobladas y zonas de actividad civil. Por el momento, no se informó oficialmente sobre víctimas adicionales ni sobre daños materiales provocados por el impacto.

Las autoridades turcas deberán determinar ahora qué provocó la pérdida de control del avión y si existió alguna falla técnica, un inconveniente durante la maniobra de entrenamiento u otra circunstancia que explique el accidente.

Qué se sabe del piloto

Uno de los principales datos conocidos hasta el momento es que el piloto consiguió activar el sistema de eyección del F-16 y abandonar la aeronave antes del impacto.

La eyección es uno de los mecanismos de seguridad fundamentales de los aviones de combate modernos y está diseñada para permitir que la tripulación abandone rápidamente la aeronave ante una situación de emergencia.

Accidente del caza en Turquía que generó una explosión enorme. Video: X/@aviationbrk

Aunque las primeras informaciones indican que el piloto sobrevivió, todavía no se conocieron detalles oficiales sobre posibles lesiones o sobre su estado actual.

Investigan las causas de la caída

El accidente se encuentra bajo investigación y se espera que las autoridades de Turquía proporcionen información oficial sobre las causas del siniestro.

Los especialistas deberán analizar tanto las condiciones del vuelo como el funcionamiento del avión, además de las comunicaciones y los registros correspondientes al entrenamiento.

El F-16 Fighting Falcon es uno de los principales cazas utilizados por Turquía y forma parte de la columna vertebral de su aviación de combate. La Fuerza Aérea turca cuenta con una importante flota de estos aviones, utilizados tanto para misiones operativas como para ejercicios y entrenamientos.

Por ahora, el accidente continúa en desarrollo y se aguarda información oficial que permita establecer con precisión qué ocurrió con el F-16C, cuál fue la causa de la caída y cuál es el estado del piloto que logró eyectarse.

Aviones F-16TurquíaAccidente aéreo
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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