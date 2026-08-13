Imágenes exclusivas de Canal 26 en Colombia: las dramáticas tareas de rescate después del terremoto

🚨 EXCLUSIVO CANAL 26 - EN VIVO | Buscan sobrevivientes entre los escombros

Colombia continúa en vilo en el cuarto día de búsqueda tras el terremoto que sacudió al país. Un edificio de tres pisos en la ciudad de Pereira permanece como el epicentro de la esperanza: los equipos de emergencia intentan localizar a personas que podrían seguir con vida entre los escombros. Veronica Ressia, junto a las cámaras de Canal 26, siguió de cerca el operativo desde el lugar, donde el silencio absoluto se convirtió en una herramienta clave para detectar cualquier señal de los atrapados.

Las autoridades, voluntarios y brigadas especializadas, trabajan contrarreloj para verificar un posible hallazgo. En medio de los llamados desesperados, los rescatistas escucharon un ruido que podría corresponder a un sobreviviente. Mientras tanto, la estructura colapsada representa un alto riesgo para el ingreso.

Veronica Ressia, desde Pereira, con información sobre el terremoto en Colombia.

Silencio total para escuchar una señal de vida

“Estamos en un lugar donde tengo que hablar así de bajito porque la chica que está contra la pared está pidiendo que se lleguen con vida de este edificio”, señaló Verónica. Con el puño en alto, los rescatistas pidieron silencio absoluto a la multitud para poder escuchar algún golpe, grito o movimiento en medio de la montaña de cemento, acero y polvo.

El momento más tenso ocurrió cuando se escuchó un sonido que hizo reaccionar a los equipos: los rescatistas comenzaron a hacer señas y a concentrarse en un punto específico de la estructura, donde aparentemente una persona podría estar atrapada. Sin embargo, la réplica de los llamados no fue contundente y la incertidumbre sigue dominando la escena.

“Estamos intentando ingresar, estamos viendo las posibilidades para poder ingresar y poder ayudar a las personas que tenemos, creemos que están allá dentro porque ya en el llamado hicieron algún ruido”, afirmó una joven rescatista que coordina parte de las acciones desde el exterior. Entre los escombros, una escalera aparentemente resistente se presenta como la única posible vía de acceso, aunque los expertos evalúan si soportará el peso y si el colapso permitirá avanzar.

El peligro es evidente: las losas de los tres pisos se superponen y en el centro del edificio, donde las columnas redondas quedaron en pie, se produjo lo que la propia periodista describió como un “aplastamiento”. “El techo casi es el piso”, advirtió al mostrar las imágenes.

Voluntarios y cuerpos de emergencia trabajan a contrarreloj en Colombia

El operativo despliega a la policía, el ejército y numerosos voluntarios que, organizados, se comunican de inmediato con las autoridades para coordinar la ayuda. “Lo primero es despejar la zona para que los camiones puedan ingresar”, indicó Recia. La prioridad es que las máquinas puedan remover los escombros con seguridad, mientras los brigadistas acordonan el perímetro y se preparan para intervenir.

La llegada de los grupos de rescate generó una renovada expectativa. Los equipos especializados, con amplia experiencia en desastres, son los únicos autorizados para ingresar a zonas de alto riesgo de derrumbe.

Con movimientos cuidadosos, los expertos evalúan cada paso, golpean las estructuras y mantienen la atención absoluta en cualquier sonido que emane de las profundidades. El edificio, ubicado en la esquina de la calle 21 con la octava, se convirtió en un símbolo de lucha contra el tiempo: cada minuto que pasa puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Mientras los rescatistas se preparan para escalar, la ciudad entera contiene el aliento y espera que, pese a todo, la próxima señal venga del interior.