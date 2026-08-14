Sandra Pettovello confirmó el aumento para jubilados y pensionados: cuánto cobrarían en septiembre

Sandra Pettovello confirmó el aumento para jubilados y pensionados. Foto: Canal26.com

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES ya tienen una referencia clave para anticipar cuánto podrían percibir en septiembre. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmó que las prestaciones previsionales volverán a actualizarse bajo el esquema de movilidad vigente, atado a la inflación. El dato central es el IPC de julio, que fue del 2,1%.

Con el sistema actual, los haberes se ajustan todos los meses según la variación del Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. Por eso, la inflación de julio impactará directamente en los montos que ANSES pagará durante septiembre a jubilados, pensionados y otros beneficiarios del sistema previsional.

Cómo se define el aumento de septiembre

La actualización mensual alcanza a jubilaciones, pensiones y otras prestaciones administradas por ANSES. En este caso, como el INDEC informó que la inflación de julio fue del 2,1%, ese porcentaje será la referencia para calcular el próximo incremento.

La confirmación de Pettovello llega en un contexto de atención sobre los ingresos previsionales, ya que el dato de julio mostró una leve aceleración frente a junio, cuando el IPC había sido del 1,9%. En lo que va de 2026, la inflación acumula un 19,3%, mientras que la suba interanual llega al 33,8%.

Cuánto podrían cobrar los jubilados

En agosto, la jubilación mínima se ubicó en $419.775,92, con un bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. Si se aplica una suba del 2,1%, el haber mínimo de septiembre podría quedar cerca de los $428.590, antes de sumar un eventual refuerzo adicional.

Si el Gobierno mantiene el bono de $70.000, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso aproximado de $498.590 en septiembre. Sin embargo, el monto final dependerá de la oficialización de la medida y de la decisión del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, sobre la continuidad del refuerzo previsional.

ANSES Foto: ANSES

Qué pasará con el bono de $70.000

La principal incógnita para los jubilados de menores ingresos sigue siendo el bono extraordinario. En agosto, ese adicional se pagó junto con los haberes y alcanzó a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y determinadas Pensiones No Contributivas. También se liquidó de manera proporcional para quienes superaban la mínima, pero no llegaban al piso total establecido con bono.

La definición quedará en manos del Gobierno nacional y deberá ser oficializada mediante la normativa correspondiente. Hasta entonces, el aumento ya tiene una base clara por la inflación de julio, pero falta conocer el punto más esperado por millones de beneficiarios: si el refuerzo continuará en septiembre y bajo qué condiciones se pagará.