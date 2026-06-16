Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de Libra hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 16 de junio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 16 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: El día de hoy pasará sin mayores retrasos o complicaciones, intenta no perder tu tiempo en nimiedades y estarás bien. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Deberás poner todo de ti mismo para poder recuperar la confianza perdida de tu pareja. Prepárate para un verdadero calvario.

Salud y energía de Libra este día 16 de junio de 2026

No puedes solucionar los problemas en una relación mediante los silencios. Estos terminarán por acrecentar los problemas antes de que te des cuenta.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Podrás ponerle punto final a ciertas actividades que representaran una gran preocupación para ti durante la semana.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Hurlingham no cambia de nombre:la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

Hurlingham no cambia de nombre: la Municipalidad desmintió ciertos rumores y denunció una campaña de desinformación

El gobierno de Bolivia deportó a legisladores argentinos que realizaron un viaje de Misión Humanitaria:el comunicado de Cancillería

Centenares de quilmeños fueron en caravana desde el triángulo de Bernal a San José 1111 para apoyar y pedir la libertad de Cristina

Cristina Kirchner despidió a Taty Almeida:“Luchadora incansable que honraste la vida”

Economía

Calendario de pagos ANSES después del feriado:quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

Calendario de pagos ANSES después del feriado: quiénes cobran desde el martes 16 de junio con montos y bonos

El precio del petróleo se desploma y las bolsas se disparan tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Plazo fijo en junio 2026:cuánto se gana al invertir $5.000.000 a 30 días y qué banco ofrece la mejor tasa

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central:¿alcanza para una semana?

Internacionales

Cumbre del G7:el pacto de Estados Unidos e Irán domina la agenda y expone tensiones entre Trump y Macron

Cumbre del G7: el pacto de Estados Unidos e Irán domina la agenda y expone tensiones entre Trump y Macron

Video:un bombardero estadounidense B-52 se estrelló después de despegar de una base militar en California

Ni Europa ni Asia:este es el hotel de América Latina que fue premiado como uno de los más hermosos del mundo

Pese al acuerdo con Estados Unidos, Lagarde advierte que la crisis con Irán “no ha terminado”