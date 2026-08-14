comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 14 de agosto de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Capricornio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Capricornio, signo de Tierra regido por Saturno, recibe hoy 14 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Las inseguridades arraigadas en tu personalidad solo te abandonarán cuando estés dispuesto a enfrentarlas con voluntad férrea. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Capricornio en el amor hoy

Juntarás el valor para darle fin a aquella relación que ha traído solamente intranquilidad y miseria a tu vida. Sigue adelante.

Salud y energía de Capricornio este día 14 de agosto de 2026

No pierdas la fe en tu capacidad para alcanzar tus metas y objetivos a pesar de las vicisitudes que te toque vivir. Mantén el positivismo en alto.

Horóscopo laboral de Capricornio para hoy

Aprenderás mucho de ciertos pares laborales durante la jornada de hoy. Te verás envuelto en más de una sorpresa.

¿Cuáles son las fechas de Capricornio?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Capricornio?

Capricornio pertenece al elemento Tierra.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Capricornio?

Capricornio es más compatible con Tauro, Virgo, Escorpio. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Capricornio?

El número de la suerte de Capricornio es el 8.

¿Cómo es la personalidad de Capricornio?

Capricornio es un signo disciplinado, ambicioso y prudente.

Capricorniohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

F-16 y KC-135:la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

F-16 y KC-135: la apuesta de Argentina para modernizar su Fuerza Aérea

Créditos en dólares para empresas y tasas para ahorristas:qué hay detrás de la nueva flexibilización del Gobierno anunciada por Caputo

Caputo profundizó en torno al récord de morosidad de las familias en Argentina:“No hay que confundir empatía con las políticas públicas”

Una figura cercana a Milei lanzó una inesperada frase de cara a las elecciones presidenciales de 2027:“Faltan votos”

Internacionales

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

El millonario negocio del calamar en Malvinas: empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Inflación:tras el repunte de julio, los economistas anticipan meses cerca del 2%

ANSES paga este viernes 14 de agosto:quiénes cobran jubilaciones, AUH, AUE y el bono de $70.000

Sandra Pettovello confirmó el aumento para jubilados y pensionados:cuánto cobrarían en septiembre

Internacionales

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto:entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

Colombia elevó a 281 el número de muertos tras el terremoto: entre la búsqueda de desaparecidos y la reactivación económica

El millonario negocio del calamar en Malvinas:empresas gallegas, cuotas por 25 años y más de 42.000 toneladas capturadas

Brasil anunció un proceso de represalias comerciales contra Estados Unidos y se tensa aún más la relación entre Lula y Trump

La guerra en Ucrania enciende una alarma en Colombia:grupos armados buscan aprender el uso militar de drones