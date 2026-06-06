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Sagitario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de junio de 2026

Las influencias astrales para Sagitario durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Actualizado el 6 de junio de 2026 a las 06:30
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En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Turquesa. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 06 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

No te compliques, a la hora de plantear tus sentimientos hazlo sin dar vueltas. Si eres frontal y claro, tu pareja te respetará.

Salud y energía de Sagitario este día 06 de junio de 2026

El silencio a veces tiene más efecto y poder que un tedioso discurso. Una acción es más fuerte que mil palabras, piénsalo y actúa en consecuencia.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Será necesario guardar el secreto acerca de tus proyectos, ya que hay muchas personas que se aprovecharán de ti y de lo que hagas.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

Sagitariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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