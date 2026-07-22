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Feria del Libro Infantil: qué conviene visitar y por qué es una salida ideal en vacaciones de invierno

Con entrada libre y gratuita hasta el 2 de agosto, la 34° Feria del Libro Infantil ofrece más de 70 stands, espectáculos, talleres y gran cantidad de propuestas culturales.

Thiago Lapuente
Por Thiago Lapuente
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Feria del Libro Infantil y Juvenil.
Feria del Libro Infantil y Juvenil. Foto: Instagram
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Las vacaciones de invierno tienen uno de sus clásicos de regreso. La 34° Feria del Libro Infantil ya abrió sus puertas en el Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) y podrá visitarse hasta el 2 de agosto con entrada libre y gratuita. Con miles de libros, espectáculos y actividades para todas las edades, se presenta como una de las propuestas culturales más completas del receso escolar.

Organizada por la Fundación El Libro, esta edición marca el regreso de la feria a su sede histórica en la zona de Recoleta. El evento ocupa más de 3.000 metros cuadrados y reúne a más de 70 stands de editoriales, librerías e instituciones especializadas en literatura infantil y juvenil.

Qué conviene visitar apenas llegás a la Feria del Libro Infantil

Uno de los principales atractivos son los espacios de exhibición de las editoriales, donde conviven novedades, clásicos de la literatura infantil, álbumes ilustrados, propuestas para primeros lectores y títulos destinados al público juvenil. La diversidad de sellos permite descubrir desde autores consagrados hasta nuevos proyectos editoriales.

Feria del Libro Infantil Foto: Turismo Buenos Aires

Para quienes van con chicos, también vale la pena recorrer con calma las distintas áreas temáticas distribuidas dentro del predio. La feria fue diseñada para que la experiencia vaya mucho más allá de la compra de libros y combine lectura, juego y entretenimiento en un mismo recorrido.

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Mucho más que una feria de libros

La programación incluye talleres interactivos, narraciones de cuentos, espectáculos de clown, música en vivo, teatro y actividades artísticas pensadas para estimular la creatividad y la imaginación. Las propuestas se desarrollan a lo largo de toda la jornada y forman parte de las actividades centrales de esta edición.

Otro punto fuerte son las Plazas Culturales, dos espacios especialmente preparados para ofrecer espectáculos permanentes durante el horario de apertura. Allí se concentran muchas de las actividades participativas que convierten a la feria en un paseo atractivo incluso para quienes no buscan comprar libros.

Feria del Libro Infantil Foto: Turismo Buenos Aires

Actividades destacadas para los próximos días

La agenda continuará con propuestas para el público general durante todo el receso invernal. Además, el 23 y 24 de julio se desarrollarán las tradicionales Jornadas para Docentes y Mediadores de Lectura, uno de los encuentros más importantes para educadores, bibliotecarios y promotores culturales vinculados al mundo de la lectura.

Entre los elementos que llaman la atención de los chicos aparecen también Lolo, Lina y Lili, las mascotas oficiales de esta edición, creadas por el ilustrador Nehuén Costa e inspiradas en la fauna y la geografía argentina.

Por qué es una salida ideal para las vacaciones de invierno

La combinación de entrada gratuita, una ubicación accesible, actividades permanentes y una oferta cultural pensada para distintas edades explica por qué la Feria del Libro Infantil se mantiene como una de las salidas más elegidas del invierno porteño. A diferencia de otros eventos, permite pasar varias horas recorriendo propuestas muy diferentes dentro de un mismo espacio.

Además de acercar a los chicos al mundo de la lectura, ofrece una experiencia cultural completa que combina espectáculos, juegos y aprendizaje. Para quienes todavía buscan planes para estas vacaciones de invierno, la feria aparece como una alternativa gratuita capaz de entretener tanto a los más pequeños como a los adultos que los acompañan.

TurismoFeria del LibroVacaciones de invierno
Thiago Lapuente
Thiago Lapuente

Redactor

Nació en Buenos Aires en 2004. Es periodista y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de la Matanza. Leer bio

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