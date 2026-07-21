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Horóscopo de hoy Piscis: las predicciones para este 21 de julio de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Piscis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Piscis, signo de Agua regido por Neptuno, recibe hoy 21 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Días poco serenos con algunas satisfacciones materiales y poco respiro en lo personal. Sé paciente, la suerte estará de tu lado. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

Contradicciones en tus sentimientos que te obligarán a un distanciamiento. No te comprometas seriamente en una nueva relación.

Salud y energía de Piscis este día 21 de julio de 2026

No necesitas hacer obsequios para ser valorado. Quienes realmente te aprecian lo hacen por lo que eres y no por lo que tienes para dar.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

Tratos que parecen ventajosos pueden poner en riesgo tu seguridad. Lleva adelante los negocios sin dejar que te apuren.

¿Cuáles son las fechas de Piscis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis?

Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Piscis?

Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis?

El número de la suerte de Piscis es el 7.

¿Cómo es la personalidad de Piscis?

Piscis es un signo compasivo, artístico y soñador.

Piscishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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