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Horóscopo de Sagitario hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 21 de julio de 2026

Las influencias astrales para Sagitario durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Sagitario, signo de Fuego regido por Júpiter, recibe hoy 21 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Puedes encontrarte soñando despierto hoy. Las fantasías podrían parecer la opción más fácil para alejarte de un día pesado. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

Lograrás revertir una situación en la pareja que generaba un clima bastante tirante. Manéjate con transparencia.

Salud y energía de Sagitario este día 21 de julio de 2026

La lectura podría ser un buen escape para los problemas cotidianos. Evita los excesos en las comidas.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Los asuntos financieros te harán depender demasiado de los demás. Ten calma, pronto todo cambiará.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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