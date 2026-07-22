Sporting Cristal vs. RB Bragantino: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Sporting Cristal y RB Bragantino por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Nacional de Lima de Lima. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 22/07/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nacional de Lima, ubicado en Lima.

¿Por dónde ver en vivo Sporting Cristal vs. RB Bragantino, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Sporting Cristal y RB Bragantino se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.