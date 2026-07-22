Lanús vs. Cienciano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 22/07/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.

¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Lanús y Cienciano se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.