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Lanús vs. Cienciano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Portadas Copa Sudamericana 22 de julio
Portadas Copa Sudamericana 22 de julio Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?

El partido se juega este Miércoles, 22/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.

¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?

El encuentro entre Lanús y Cienciano se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

LanúsCiencianoCopa SudamericanaFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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