Lanús vs. Cienciano: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Lanús y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Ciudad de Lanús de Lanús. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Miércoles, 22/07/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Ciudad de Lanús, ubicado en Lanús.
¿Por dónde ver en vivo Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Lanús y Cienciano se podrá ver en directo por DSports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Lanús vs. Cienciano, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.