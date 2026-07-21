ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

Oficina ANSES Foto: ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como ANSES, ya tiene definido el calendario de pagos de agosto 2026 para jubilados y pensionados. El cronograma vuelve a organizarse según la terminación del Documento Nacional de Identidad, por lo que cada beneficiario tendrá una fecha asignada para cobrar su haber mensual.

El esquema de pagos correspondiente a agosto incluye una actualización de haberes por la movilidad vigente. Según la información publicada, el incremento será del 1,89%, porcentaje vinculado al dato de inflación de junio informado por el INDEC y aplicado bajo la fórmula de movilidad mensual vigente.

Calendario ANSES agosto 2026: cómo se ordenan los pagos

Como sucede todos los meses, ANSES divide el pago de jubilaciones y pensiones en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran quienes cobran un haber mínimo. Por otro, quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Esta organización permite distribuir los depósitos bancarios durante distintas jornadas hábiles y evitar una concentración masiva de beneficiarios en bancos, cajeros automáticos y puntos de atención.

En agosto 2026, los pagos para jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán el lunes 10 de agosto, mientras que las prestaciones superiores al haber mínimo se acreditarán durante la última semana del mes.

Jubilados y pensionados con haber mínimo: fechas de cobro en agosto 2026

Quienes perciben la jubilación mínima o una pensión equivalente dentro del esquema previsional cobrarán de acuerdo con la terminación del DNI. El calendario informado es el siguiente:

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminados en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

Cobro en ANSES Foto: ANSES

El lunes 17 de agosto no habrá actividad bancaria por el feriado nacional vinculado al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, por eso el cronograma se retoma el martes 18.

Jubilados que cobran más que la mínima: cuándo paga ANSES en agosto

Para los beneficiarios cuyos ingresos previsionales superan el haber mínimo, ANSES estableció un calendario más concentrado. En este caso, se agrupan dos terminaciones de DNI por cada jornada de pago.

Las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de agosto de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de agosto de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de agosto de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto de 2026.

Este tramo del calendario corresponde a jubilados y pensionados que superan la escala básica del sistema previsional.

Aumento ANSES agosto 2026: cuánto cobrarán los jubilados

Con la movilidad de agosto, los haberes previsionales tendrán una suba del 1,89%. Según la información difundida, la jubilación mínima pasará a ubicarse en torno a los $419.775,93, mientras que a ese monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes están alcanzados por el refuerzo. De esta manera, el ingreso bruto para quienes perciben la mínima llegaría a $489.775,93.

Cobro ANSES Foto: ANSES

El haber máximo del sistema también se actualizará y quedará por encima de los $2,8 millones, de acuerdo con los valores informados para agosto 2026.

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados

El bono extraordinario de $70.000 continúa siendo un complemento clave para quienes cobran los haberes más bajos. Sin embargo, al mantenerse sin cambios nominales, el refuerzo pierde peso frente a la inflación acumulada.

Por eso, aunque el haber mensual sube por movilidad, el impacto total en el bolsillo de los jubilados de la mínima puede ser menor que el porcentaje aplicado sobre el haber básico. En otras palabras, el aumento se calcula sobre la jubilación, pero el bono permanece congelado.

Cómo consultar el recibo de haberes en Mi ANSES

Los jubilados y pensionados pueden verificar su liquidación mensual desde Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí es posible consultar el recibo de haberes, revisar descuentos, controlar retenciones y confirmar si corresponde el bono.

También se puede utilizar la aplicación móvil de ANSES, una alternativa útil para evitar traslados innecesarios antes de la fecha de cobro.

Por qué conviene revisar la fecha antes de ir al banco

Aunque el calendario ya está definido, siempre es recomendable consultar los canales oficiales antes de acercarse a una sucursal bancaria o cajero. Esto ayuda a evitar filas, demoras y confusiones, especialmente en semanas con feriados o cambios operativos.

La fecha de cobro depende de dos factores principales: la terminación del DNI y el tipo de haber que percibe cada titular. Por eso, no todos los jubilados cobran el mismo día.

Resumen rápido: ANSES agosto 2026

Aumento previsto: 1,89%.

Inicio de pagos para la mínima: lunes 10 de agosto.

Último pago para la mínima: lunes 24 de agosto.

Pago para haberes superiores: del martes 25 al lunes 31 de agosto.

Bono extraordinario: $70.000 para beneficiarios alcanzados.

Consulta online: Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Con este calendario, los jubilados y pensionados de ANSES ya pueden organizar sus gastos de agosto 2026 y conocer con anticipación cuándo tendrán acreditado su haber mensual.