comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Sagitario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 19 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Sagitario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Sagitario, signo de Fuego regido por Júpiter, recibe hoy 19 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Por fortuna, los demás reconocerán tus méritos y tu esfuerzo, en especial tu familia, protectora y compañera como nunca. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

Atraes con facilidad al sexo opuesto y tu pareja se va a desvivir por complacer tus más íntimos deseos. Mucho magnetismo.

Salud y energía de Sagitario este día 19 de agosto de 2026

Tienes diferentes intereses, muchos de los cuales has descuidado. Sé optimista y deja tiempo para algunas actividades que vale la pena desarrollar.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Si has pasado por alguna mala racha, ahora sí se acabó. Estás en un período muy favorable y podrás invertir y ahorrar.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

Sagitariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV: “El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

“EE.UU. es más débil de lo que creíamos”, aseguró el principal asesor del comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte