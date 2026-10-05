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Banfield vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Banfield y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Banfield vs Rosario Central por el Torneo Clausura.
Banfield vs Rosario Central por el Torneo Clausura. Foto: Canal26.com
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Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Banfield choca ante Rosario Central, en duelo válido por Torneo Clausura 2026. La cancha del estadio Florencio Sola ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:15, y tú no te lo puedes perder.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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