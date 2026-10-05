Tras la Argentina Week en París, el Gobierno de Javier Milei comienza una nueva semana con una intensa agenda en Casa Rosada

Agenda del Gobierno luego de la Argentina Week en París. Foto: via REUTERS

Con el objetivo de retomar la agenda política y de gestión, el Gobierno inicia la semana con una reunión de Gabinete en Casa Rosada. El encuentro estará encabezado por las principales autoridades del Ejecutivo, que analizarán el estado de las distintas áreas de gobierno y coordinarán los lineamientos de trabajo para las próximas semanas.

Además, durante la reunión se pondrá el foco en las metas legislativas que la administración busca impulsar durante el último trimestre del año. La estrategia oficial apunta a definir prioridades, evaluar el avance de los proyectos en el Congreso y consolidar una hoja de ruta que permita encarar la recta final de 2026 con una agenda política y económica ordenada.

Habrá reunión de Gabinete a las 10 de la mañana en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno

Agenda semanal del oficialismo

El día lunes a las 13 horas, el presidente Javier Milei tendrá lugar en la presentación de cartas credenciales de los embajadores del Reino de Bélgica, Irlanda, la República de Finlandia y el Estado de Israel en el Salón Blanco de la Casa Rosada del Gobierno.

Luego, el día martes a las 11 horas, Adrián Ravier dará lugar a su habitual conferencia de prensa. Y, más tarde, a las 13 horas el Presidente será quien guie una nueva reunión de Mesa Política donde posiblemente continúen con la discusión sobre Reforma Electoral y eliminación de las PASO.

El vocero presidencial tendrá su habitual conferencia de prensa el martes a las 11. Foto: Captura de pantalla Vocería Presidencial

También el martes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, asistirá a la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo, en Ezeiza, a las 9.00hs., mientras que el ministro de Salud, Mario Lugones, disertará en el AmCham Health Forum 2026, en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero, pasado el mediodía.

Por último, a las 16hs., el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, estará presente en la apertura de los Premios Revista Quórum, llevado a cabo en la Facultad de Derecho de la UBA.

¿Qué dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos sobre la economía argentina?

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dejó abierta la posibilidad de que Washington vuelva a intervenir financieramente en apoyo de la Argentina y reivindicó la asistencia otorgada al gobierno de Javier Milei durante la tensión cambiaria previa a las elecciones legislativas de 2025.

“¿Podríamos volver a hacerlo? Claro”, respondió Bessent al ser consultado sobre futuras intervenciones del Tesoro norteamericano, durante una entrevista con el sitio Axios.

El funcionario puso como ejemplo la operación realizada el año pasado en la Argentina y sostuvo que Milei era “un gran aliado de Estados Unidos” que había llevado adelante un programa de reformas económicas.

El ministro de Economía mantuvo un breve encuentro con el secretario del Tesoro de EEUU durante la Cumbre del G20. Foto: El Litoral

Según Bessent, la intervención estadounidense permitió estabilizar los mercados argentinos en momentos en que, afirmó, sectores opositores intentaban generar temor financiero antes de las elecciones.

Washington acordó en 2025 una línea de swap por hasta 20.000 millones de dólares y el Tesoro norteamericano llegó además a comprar pesos argentinos en el mercado.

El Banco Central utilizó posteriormente unos 2.500 millones de dólares de esa línea, fondos que fueron cancelados antes de finalizar 2025, según información oficial difundida posteriormente.

Bessent vinculó aquella intervención con la estrategia de la administración de Donald Trump para fortalecer sus alianzas en América Latina y consideró que la estabilización argentina produjo un cambio significativo en la relación de Washington con la región.