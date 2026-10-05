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Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cambio de tiempo en el AMBA con tormentas, ráfagas de hasta 50 km/h y un descenso de las temperaturas.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días.
Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS
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El clima en Buenos Aires volverá a cambiar esta semana. Después de un martes templado, con una temperatura máxima de 21 °C, aumentará la inestabilidad y regresarán las lluvias al Área Metropolitana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el momento más complicado llegará acompañado por tormentas y fuertes ráfagas. Luego, el termómetro mostrará un descenso moderado y las máximas se mantendrán entre los 18 °C y los 19 °C hasta el fin de semana.

Qué día vuelve a llover en Buenos Aires

Las lluvias llegarán durante la tarde del miércoles 7 de octubre, cuando se esperan tormentas en distintos sectores de Buenos Aires y el conurbano. La inestabilidad continuará durante la noche, dentro de una jornada con una mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 18 °C.

El fenómeno podría presentarse de manera intermitente y afectar con diferente intensidad a las localidades del AMBA. Es por ello que quienes tengan actividades previstas al aire libre deberán seguir las actualizaciones del SMN, especialmente durante la segunda parte del día.

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Cómo estará el tiempo en Buenos Aires.
Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Tormentas y ráfagas de 50 km/h: cuándo será el peor momento

El tramo más complicado del pronóstico se concentrará entre la tarde y la noche del miércoles. Además de las tormentas previstas, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, capaces de generar dificultades para circular y afectar objetos ubicados en balcones, patios o terrazas.

El viento también continuará durante el jueves, cuando volverán a esperarse ráfagas cercanas a los 50 km/h a lo largo de la jornada. Sin embargo, las probabilidades de lluvia serán bajas, de alrededor del 10%, y el termómetro oscilará entre los 14 °C y los 19 °C.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires

El descenso de temperatura comenzará a sentirse durante el miércoles, cuando la máxima baje de los 21 °C previstos para el martes a aproximadamente 18 °C. La combinación de tormentas, nubosidad y viento limitará la recuperación térmica durante la tarde.

En tanto, las temperaturas mínimas permanecerán entre los 13 °C y los 14 °C, mientras que las máximas se ubicarán cerca de los 18 °C y 19 °C.

Cómo estará el clima después de las tormentas

El jueves continuará con cielo cubierto, viento fuerte y una baja probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 19 °C, por lo que el ambiente seguirá fresco, aunque sin un nuevo episodio importante de tormentas.

Para el viernes se esperan temperaturas de entre 14 °C y 18 °C, mientras que el sábado tendrá una mínima de 13 °C y una máxima similar. El tiempo se mantendrá estable, pero con marcas térmicas moderadas y sin el regreso inmediato de las tardes superiores a los 20 °C.

Lluvia y tormenta.
Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Pronóstico para Buenos Aires, día por día

  • Martes: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C, con cielo mayormente nublado.
  • Miércoles: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C, con tormentas durante la tarde y la noche y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C, con 10% de probabilidad de lluvia y ráfagas de hasta 50 km/h.
  • Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C.
  • Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzará a notarse durante el jueves, cuando las tormentas ya se hayan alejado y las probabilidades de lluvia desciendan al 10%. Sin embargo, el viento continuará siendo protagonista y el cielo mantendrá abundante nubosidad.

El viernes y el sábado se presentarían sin tormentas, aunque las temperaturas seguirán contenidas. Las máximas no superarían los 18 °C, por lo que el cierre de la semana tendrá un ambiente fresco, pero sin condiciones de frío intenso ni nuevas lluvias importantes previstas.

ClimaServicio Meteorológico NacionalLluvias
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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