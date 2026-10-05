Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

Se esperan lluvias y tormentas para los próximos días. Foto: REUTERS

El clima en Buenos Aires volverá a cambiar esta semana. Después de un martes templado, con una temperatura máxima de 21 °C, aumentará la inestabilidad y regresarán las lluvias al Área Metropolitana.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el momento más complicado llegará acompañado por tormentas y fuertes ráfagas. Luego, el termómetro mostrará un descenso moderado y las máximas se mantendrán entre los 18 °C y los 19 °C hasta el fin de semana.

Qué día vuelve a llover en Buenos Aires

Las lluvias llegarán durante la tarde del miércoles 7 de octubre, cuando se esperan tormentas en distintos sectores de Buenos Aires y el conurbano. La inestabilidad continuará durante la noche, dentro de una jornada con una mínima de 14 °C y una máxima cercana a los 18 °C.

El fenómeno podría presentarse de manera intermitente y afectar con diferente intensidad a las localidades del AMBA. Es por ello que quienes tengan actividades previstas al aire libre deberán seguir las actualizaciones del SMN, especialmente durante la segunda parte del día.

Lluvias y tormentas en la ciudad. Foto: Pixabay

Tormentas y ráfagas de 50 km/h: cuándo será el peor momento

El tramo más complicado del pronóstico se concentrará entre la tarde y la noche del miércoles. Además de las tormentas previstas, podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h, capaces de generar dificultades para circular y afectar objetos ubicados en balcones, patios o terrazas.

El viento también continuará durante el jueves, cuando volverán a esperarse ráfagas cercanas a los 50 km/h a lo largo de la jornada. Sin embargo, las probabilidades de lluvia serán bajas, de alrededor del 10%, y el termómetro oscilará entre los 14 °C y los 19 °C.

Cuándo vuelve el frío a Buenos Aires

El descenso de temperatura comenzará a sentirse durante el miércoles, cuando la máxima baje de los 21 °C previstos para el martes a aproximadamente 18 °C. La combinación de tormentas, nubosidad y viento limitará la recuperación térmica durante la tarde.

En tanto, las temperaturas mínimas permanecerán entre los 13 °C y los 14 °C, mientras que las máximas se ubicarán cerca de los 18 °C y 19 °C.

Cómo estará el clima después de las tormentas

El jueves continuará con cielo cubierto, viento fuerte y una baja probabilidad de precipitaciones. La mínima será de 14 °C y la máxima llegará a los 19 °C, por lo que el ambiente seguirá fresco, aunque sin un nuevo episodio importante de tormentas.

Para el viernes se esperan temperaturas de entre 14 °C y 18 °C, mientras que el sábado tendrá una mínima de 13 °C y una máxima similar. El tiempo se mantendrá estable, pero con marcas térmicas moderadas y sin el regreso inmediato de las tardes superiores a los 20 °C.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

Pronóstico para Buenos Aires, día por día

Martes: mínima de 13 °C y máxima de 21 °C, con cielo mayormente nublado.

Miércoles: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C, con tormentas durante la tarde y la noche y ráfagas de hasta 50 km/h.

Jueves: mínima de 14 °C y máxima de 19 °C, con 10% de probabilidad de lluvia y ráfagas de hasta 50 km/h.

Viernes: mínima de 14 °C y máxima de 18 °C.

Sábado: mínima de 13 °C y máxima de 18 °C.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

La mejora comenzará a notarse durante el jueves, cuando las tormentas ya se hayan alejado y las probabilidades de lluvia desciendan al 10%. Sin embargo, el viento continuará siendo protagonista y el cielo mantendrá abundante nubosidad.

El viernes y el sábado se presentarían sin tormentas, aunque las temperaturas seguirán contenidas. Las máximas no superarían los 18 °C, por lo que el cierre de la semana tendrá un ambiente fresco, pero sin condiciones de frío intenso ni nuevas lluvias importantes previstas.