Sonriente y relajado: así vivió Lionel Messi su último entrenamiento con la Selección Argentina antes de su partido despedida

Sonriente y relajado, así vivió Lionel Messi su último entrenamiento. Foto: NA (Damián Dopacio)

La cuenta regresiva ya comenzó. En un clima atravesado por la nostalgia, la emoción y el reconocimiento a una carrera irrepetible, la Selección Argentina realizó este lunes su último entrenamiento antes del amistoso frente a Benín, encuentro que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

La práctica comenzó a las 17:45 (hora argentina) en el predio de la AFA en Ezeiza y tuvo como principal protagonista al capitán, sobre quien se posan todas las miradas en las horas previas a un acontecimiento histórico para el fútbol argentino. Messi trabajó a la par de sus compañeros, participó de los ejercicios físicos programados por el cuerpo técnico y se mostró sonriente y relajado durante toda la jornada.

El astro rosarino se había incorporado al plantel el domingo por la tarde. Tras su llegada, compartió un entrenamiento junto al grupo y más tarde participó de un asado con sus compañeros, una imagen que reflejó la unión del plantel y la importancia del momento que atraviesa la Selección.

Lionel Messi compartió un entrenamiento junto al grupo y participó de un asado con sus compañeros. Foto: NA (Damián Dopacio)

Messi se prepara para su último partido con Argentina y vive horas cargadas de emoción

En las últimas horas, el capitán también compartió en sus redes sociales imágenes de su regreso al predio de Ezeiza. Como era de esperarse, miles de fanáticos respondieron con mensajes de afecto, agradecimiento y reconocimiento para quien se convirtió en uno de los máximos ídolos de la historia del deporte argentino.

Mientras tanto, el entrenador Lionel Scaloni mantuvo el hermetismo respecto de la formación que enfrentará a Benín este martes desde las 20:00 en el Monumental.

A los futbolistas que participaron de los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso se sumaron recientemente Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, completando así el plantel para una cita cargada de simbolismo.

Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi se sumaron al plantel para la despedida de Messi. Foto: NA (Damián Dopacio)

Despedida de Lionel Messi: entradas agotadas y expectativa por el homenaje en el Monumental

Todo indica que el estadio de River Plate será escenario de una verdadera fiesta. Con las entradas agotadas desde hace varios días, más de 80 mil espectadores acompañarán a Messi en su última función con la camiseta argentina.

Sin embargo, desde la organización aún no brindaron detalles sobre el homenaje que recibirá el capitán, por lo que se mantiene la expectativa en torno a los actos previstos para una noche que promete quedar grabada en la memoria colectiva.

El encuentro frente a Benín estará marcado por los momentos emotivos y el reconocimiento masivo a un futbolista que transformó la historia reciente del seleccionado nacional. La incertidumbre sobre el desarrollo del homenaje no hace más que aumentar la expectativa de los hinchas y del mundo del fútbol.

El entrenamiento reflejó la unión del plantel y la importancia del momento en la Selección Argentina. Foto: NA (Damián Dopacio)

Qué hacer si no tenés entrada para la despedida de Messi: el Fan Fest de la AFA tendrá actividades todo el día

Para quienes no consiguieron localidades, la AFA instalará un Fan Fest en Ciudad Universitaria, a pocos metros del Monumental. El espacio permanecerá abierto desde el mediodía hasta la medianoche y contará con espectáculos musicales, propuestas gastronómicas, actividades recreativas, espacios interactivos y la participación de artistas, invitados especiales, influencers y streamers.

El objetivo será ofrecer una alternativa para que miles de fanáticos puedan vivir de cerca una jornada histórica, aun sin ingresar al estadio. La iniciativa busca convertir los alrededores del Monumental en un gran punto de encuentro para celebrar la trayectoria del capitán argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino organizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de la UBA. Foto: X @Argentina

El anuncio de Messi sobre su retiro de la Selección Argentina

El pasado 31 de agosto, Messi anunció oficialmente su retiro de la Selección Argentina tras más de dos décadas de historia, logros y récords. A través de una carta publicada en sus redes sociales, el capitán comunicó una decisión largamente reflexionada. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, expresó Messi.

Así, el martes no será un partido más. Será la despedida del futbolista que marcó una era, el cierre de un capítulo inolvidable para el fútbol argentino y una oportunidad para que los hinchas le devuelvan, una vez más, todo el cariño a quien llevó la camiseta celeste y blanca a lo más alto del mundo.